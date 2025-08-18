Brasil bate EUA e é campeão no Globl Jam

O Brasil sagrou-se campeão do Globl Jam ao vencer o EUA por 77 a 73, na noite do domingo (17), em torneio realizado em Toronto, no Canadá. Portanto, é o segundo título da seleção no campeonato sub-23. Isso porque também faturou a edição de 2022. A equipe americana foi representada pela tradicional Universidade de Georgetown.

Além disso, a seleção teve o MVP do torneio. O ala-armador Gabriel Landeira, do Paulistano, foi eleito o melhor jogador. Ele também foi importante na final do Globl Jam contra os EUA, já que foi responsável por 13 pontos do Brasil, além de oito assistências.

No entanto, o cestinha da decisão foi Pedro Pastre, do Pinheiros. O ala fez 16 pontos, três rebotes e três assistências no duelo que garantiu o título. Outro destaque da final foi Lucas Atauri, do Paulistano, que anotou 14 pontos e sete rebotes.

O Brasil foi comandado pelo técnico Helinho Garcia, do Sesi Franca. Seu auxiliar Léo Costa, do Minas. Sob o comando dos experientes treinadores, a seleção teve uma campanha sólida. Afinal, na fase de grupos, o time venceu Canadá e Japão, mas foi derrotado pelos Estados Unidos por 76 a 74 no último duelo da fase inicial.

Então, a final teve clima de revanche para o Brasil. Apesar dos EUA começar melhor, os comandados de Helinho dominaram do segundo quarto em diante para conquistar o troféu. A seleção brasileira foi para o intervalo perdendo por 44 a 43, mas virada já aconteceu no terceiro período.

O placar da decisão reflete o que foi o jogo. Com muito equilíbrio, as equipes tiveram aproveitamentos parecidos. Enquanto o Brasil foi melhor nas bolas de três pontos, acertando 14 de 29 tentativas, os EUA levaram a melhor nos arremessos de dois com 21 acertos de 42 ao todo. Da mesma forma, os lances livres foram importantes para o time brasileiro, que acetou 11 e os americanos apenas sete.

Além do bicampeonato, a vitória mostra o bom momento do basquete brasileiro. Há pouco mais de dez dias a seleção venceu os EUA na decisão dos Jogos Mundiais Universitários no basquete masculino. O torneio, ao contrário do Globl Jam, é sub-25.

O título não foi o único no mês, já que a Seleção Brasileira masculina, recheada de novos valores, venceu na China a Solidarity Cup, torneio com uma equipe da Liga da China, Nova Zelândia e Montenegro, os dois últimos com suas Seleções que jogarão os torneios continentais neste mês.

Por fim, vale lembrar que o Brasil também teve o time feminino no Globl Jam. As meninas faturaram a medalha de bronze ao bater Porto Rico por 85 a 66. O ouro foi do Canadá e a prata ficou com a Universidade do Texas, que representou os EUA.

