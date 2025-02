Stephen Curry iguala marca histórica de Michael Jordan

Stephen Curry atingiu uma marca que o igualou a Michael Jordan na NBA. Após a vitória diante do Sacramento Kings, o astro do Golden State completou mais uma partida com pelo menos 20 pontos em sua carreira. Desse modo, atingiu o ídolo do Chicago Bulls no maior número de jogos com mais de 20 pontos para um armador.

A marca de Stephen Curry não gerou muitas reações entre o elenco. Durante coletiva pós-vitória, o técnico Steve Kerr foi breve ao comentar a conquista do ídolo do Warriors.

“Isso é bem impressionante”, comentou Kerr.

Publicidade

Além de alcançar Michael Jordan, Stephen Curry também atingiu uma marca pessoal. Isso porque, foi seu jogo de número 700 com pelo menos 20 pontos na carreira. Em toda a NBA, ele é somente o 21º a chegar ao feito e o primeiro na histórico do Warriors.

Com os 20 pontos de Stephen Curry, o time de San Francisco dominou o adversário e venceu por 132 a 108. Golden State, assim, atingiu a segunda vitória seguida e saltou para a nona posição do Oeste. O triunfo ainda deixou a franquia mais próxima da disputa pelos playoffs da NBA.

Publicidade

No entanto, até o fim de 2024/25, o caminho da franquia californiana ainda é intenso. A diferença para o sexto colocado é de 2.5 vitórias. Portanto, o time precisa engatar mais bons jogos para conseguir subir novas posições. Stephen Curry, desse modo, evitou falar sobre o recorde e comentou sobre o foco para a reta final da campanha.

“Temos uma sequência de 27 jogos como uma corrida para os playoffs. Então, não quero falar muito sobre isso, porque todo jogo é importante. Mas, desde o treino de ontem, estávamos bem focados, com uma boa energia e um entedimento do que precisávamos fazer. E, agora, temos que fazer isso de novo”, comentou Stephen Curry.

Publicidade

Leia mais!

A busca do Warriors pela boa sequência tem ainda a contribuição de Jimmy Butler. Desde a chegada do astro, o time venceu quatro de cinco jogos. O ex-Miami Heat, inclusive, tem médias de 20.4 pontos, 6.2 assistências, 5.6 rebotes e 1.6 roubo. O efeito no elenco, porém, vai além dos números.

“Jimmy nos dá um pouco de arrogância”, disse Kerr.

Monte Poole, analista da NBC Sports, destacou o mesmo ponto. De acordo com ele, Butler traz confiança para o um elenco que vivia desconfianças pelo fim da carreira de seus principais jogadores.

Publicidade

“Butler toca em nervos que fortalecem seus companheiros. De alguma forma, a fé que eles têm nele se transfere para eles, resultando em uma vantagem mental que pode ser poderosa. Essa habilidade pode ser ainda mais valiosa para o Warriors do que a própria produção de Jimmy”, explicou Poole.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA