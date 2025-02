Stephen Curry e Jimmy Butler brilham contra Bucks

O início da parceria entre Stephen Curry e Jimmy Butler no Golden State Warriors é bom. Isso porque são dois jogos e duas vitórias para a dupla. Ambos novamente foram cestinhas na noite da segunda-feira (10), em grande vitória sobre o Milwaukee Bucks fora de casa. Um triunfo importante para manter a equipe na zona de play-in da Conferência Oeste.

Curry teve um de seus melhores jogos no ano. Afinal, anotou 38 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Além disso, acertou seis de 16 tentativas do perímetro. Então, marcou um belo duelo com Damian Lillard que também marcou 38 pontos pelo do Bucks.

Aliás, foi uma noite especial para o camisa 30. Ele se tornou o primeiro jogador na história a ter mil jogos pela franquia de San Francisco. Da mesma forma, foi seu quarto jogo seguido anotando pelo menos 30 pontos. O único atleta que conseguiu uma sequência igual, após os 36 anos, foi LeBron James.

Publicidade

Enquanto isso, Jimmy Butler também foi vital anotando 20 pontos, nove rebotes, seis assistências e quatro roubos de bola. A capacidade do ala em absorver contato e cavar algumas faltas foi fundamental para o triunfo. Isso porque 12 de seus 20 pontos vieram na linha de lance livre.

O novo camisa 10 se tornou o terceiro jogador da história da franquia a produzir ao menos 40 pontos, dez rebotes e dez assistências em seus dois primeiros jogos pelo Warriors. Os outros são Kevin Durant e Guy Rodgers.

Leia mais!

O astro falou sobre como está sendo a adaptação após a chegada na franquia. Com apenas dois jogos, voltando após algum tempo parado e se encaixando no sistema de jogo de Steve Kerr, Butler comemorou o bom começo.

Publicidade

“Ainda sei que posso melhorar e produzir muito mais. Acho que o tempo sem jogos me deixou um pouco fora de ritmo. Em alguns momentos, não tenho tido força no meu arremesso. Errei alguns lances livres que não posso errar. Enfim, estou ansioso para continuar a recuperar meu ritmo e ser um jogador de basquete mais resistente. No momento ainda estou cansado, mas que bom que ao menos vencemos”, afirmou o ala.

Curry também ressaltou o que mudou nos últimos dois jogos. O ídolo do Warriors tem tido mais espaço ao atuar com outro jogador de elite ao lado.

“Acho que todas as posses de bola agora não são tão difíceis. É óbvio que as defesas ainda são muito fortes e tem um nível de atenção muito alto, mas sinto que tenho ficado mais livre. Então, ser muito agressivo agora acaba se tornando muito mais eficiente do que estava sendo antes disso. Ainda estamos colocando todos nos lugares certos, a tendência é que só melhore”, comentou o armador.

Publicidade

O próximo teste de Stephen Curry e Jimmy Butler é na próxima quarta-feira (12), contra o Dallas Mavericks, no Texas. Por fim, vale lembrar que será um confronto direto do Oeste. Afinal, o Mavs está na oitava posição, enquanto o Warriors é o décimo colocado.

(27-26) Golden State Warriors 125 x 111 Milwaukee Bucks (28-24)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 38 6 4 0 0 Jimmy Butler 20 9 6 4 0 Buddy Hield 16 7 1 2 0 Quinten Post 13 4 1 0 0 Moses Moody 13 3 1 3 1

Três pontos: 13-45; Curry: 6-16

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 38 5 7 1 0 Kyle Kuzma 21 6 0 0 0 Taurean Prince 19 8 2 0 0 Bobby Portis 7 7 1 1 0 Gary Trent Jr. 7 2 1 0 1

Três pontos: 10-33; Prince: 5-7

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA