Stephen Curry e Draymond Green desfalcam Warriors contra Rockets

O Golden State Warriors vive o seu pior momento na temporada 2024/25 da NBA. Com cinco derrotas seguidas, a equipe caiu da viceliderança para a sexta colocação da Conferência Oeste. Para piorar, o Warriors não terá Stephen Curry e Draymond Green no duelo contra o Houston Rockets, nesta quinta-feira (5).

Os desfalques de Stephen Curry e Green no duelo entre Warriors e Rockets se dão por problemas médicos. O camisa 30 ficará de fora pela segunda vez em quatro jogos por conta de uma “gestão de lesão bilateral no joelho”. O astro, aliás, já havia perdido o confronto diante do Oklahoma City Thunder, no dia 27 de novembro, por conta do mesmo incômodo.

Em entrevista recente, Curry reconheceu que vem lidando com pequenas contusões no seu joelho durante a temporada. Embora as lesões não o impeçam totalmente, é importante realizar uma gestão para evitar um problema mais grave.

“Tem o potencial de ser uma coisa incômoda se não cuidar disso. Felizmente, a equipe médica tem sido ótima tentando me passar um protocolo para seguir no dia a dia, sabendo que posso me adiantar e não ter que lutar contra isso o ano todo. Esse é o plano. Não estou preocupado, não estou com medo disso. É só que, quanto mais você avança na carreira, mais coisas surgem e você tem que dar um jeito”, explicou.

Draymond Green, por sua vez, também será ausência pelo segundo jogo consecutivo, devido a um desconforto na panturrilha esquerda. O técnico Steve Kerr revelou que o jogador passou por uma ressonância magnética. Entretanto, os resultados só serão divulgados nesta quinta-feira.

“Ele está indo bem”, afirmou Kerr durante entrevista à rádio 95.7 The Game. “Conversei com ele ontem, e ele disse que está se sentindo bem. Meu palpite é que isso não será um problema de longo prazo. Mas precisamos esperar a análise completa do departamento médico.”

O treinador também destacou a importância de gerenciar o tempo de quadra de jogadores veteranos, como Curry e Green, para preservar suas condições físicas ao longo da temporada. “É um cuidado necessário, principalmente para mantê-los disponíveis nos momentos decisivos”, concluiu.

Com 12 vitórias e oito derrotas, o Warriors ocupa atualmente a sexta posição da Conferência Oeste. Por fim, a sequência de cinco derrotas seguidas derrubou a equipe na tabela. Além disso, acendeu um alerta sobre a consistência do time. Afinal, agora tenta se recuperar mesmo com dois de seus principais jogadores fora.

