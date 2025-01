Stephen Curry brilha e Warriors detona 76ers

Em casa, Golden State Warriors bateu o Philadelphia 76ers na noite de quinta-feira (2) por 139 a 105. Stephen Curry sabia, no momento em que abriu o placar para o Warriors, que era questão de tempo para vencer o 76ers. Ele dominou para o time californiano, enquanto obteve a décima sétima vitória em 33 jogos na atual temporada da NBA. Curry anotou 30 pontos e dez assistências. E foi perfeito nos arremessos de três: oito em oito. Por outro lado, Joel Embiid foi o destaque do Sixers, com 28 pontos e 14 rebotes.

No primeiro quarto, Golden State dominava nos dois lados da quadra. Desde o começo, quando Stephen Curry acertou de três e deixou o Warriors na frente do 76ers, os donos da casa não permitiam nada do oponente. Em uma bandeja certa, por exemplo, Kyle Lowry recebeu livre e tinha tudo para fazer para os visitantes. No entanto, Draymond Green deu um grande toco. Assim, o time de San Francisco começou a abrir vantagem. Dennis Schroder fez duas cestas de três consecutivas, enquanto Philadelphia via o placar ficar cada vez mais dilatado. Então, Moses Moody, Buddy Hield e Schroder fizeram do perímetro e deixaram em 35 a 17. Joel Embiid descontou quase no estouro do cronômetro.

Já no segundo quarto, Moodey ampliou para 38 a 19. No entanto, o Sixers fez três cestas de três e a diferença caiu. Mas Stephen Curry acertou de três e, depois, em um arremesso de perto da cesta, deixou o Warriors na frente do 76ers em 48 a 30. Depois, Andrew Wiggins fez bandeja, enquanto Golden State seguia com diferença segura. Mas Philadelphia esboçou reação, a vantagem dos anfitriões caiu para 13 e sobrou para Curry e Green fecharem o primeiro tempo em 68 a 52.

Então, na volta dos vestiários, Golden State seguiu acelerando. Enquanto isso, o time de Philadelphia dependia muito de Joel Embiid. A diferença chegou a 20, mas o Sixers não desistia do jogo. Embiid acertou de três e cortou para 15. No entanto, Stephen Curry, em grande noite, deixou o Warriors na frente do 76ers em 89 a 68. Detalhe: era o sexto arremesso de três sem nenhum erro até então. Mas pouco depois, ele ampilou para 94 a 69 e o técnico Nick Nurse pediu tempo para os visitantes.

Apesar de o Warriors abrir larga vantagem por conta da grande exibição de Stephen Curry, o 76ers não desistia. E havia um nome para a reação: Joel Embiid. O pivô seguiu pressionando e parecia a única coisa que funcionava para o Sixers. Mas, ainda assim, a vantagem era enorme: 103 a 78 ao fim do terceiro quarto.

Stephen Curry coloca ponto final no jogo

Por fim, nos 12 minutos decisivos, Paul George abriu o quarto com cesta de três. No entanto, Jonathan Kuminga fez cinco pontos consecutivos e Golden State vencia por 108 a 81. Tyrese Maxey fez de três, mas na sequência, o melhor arremessador de todos os tempos fez o que sempre fez na carreira. Após grandes jogadas, Stephen Curry acertou duas consecutivas de três e o Warriors liderava por 116 a 86 sobre o 76ers.

Com a diferença em 30, apesar de mais nove minutos a serem jogados, o jogo já estava decidido. Então, Nurse sacou seus titulares e colocou os reservas em quadra. Pouco depois, Steve Kerr fez o mesmo.

Sem grandes problemas, então, o Warriors apenas garantiu a vitória. E ainda deu tempo para o brasileiro Gui Santos atuar nos últimos minutos. Ele terminou com dois pontos, uma assistência e um toco.

Stephen Curry ficou próximo do recorde da NBA em cestas de três sem nenhum erro. Enquanto ele fez oito, Jalen Brunson, Ben Gordon e Latrell Sprewell fizeram nove.

(13-19) Philadelphia 76ers 105 x 139 Golden State Warriors (17-16)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 28 14 2 1 2 Paul George 19 2 0 0 0 Guerschon Yabusele 13 6 2 0 0 Tyrese Maxey 14 3 6 4 2 Ricky Council 12 2 1 0 0

Três pontos: 9-31; George: 3-6

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 30 6 10 1 0 Jonathan Kuminga 20 5 5 1 0 Andrew Wiggins 15 7 4 0 1 Dennis Schroder 15 4 6 2 0 Draymond Green 15 6 7 0 3

Três pontos: 22-39; Curry: 8-8

(13-21) Brooklyn Nets 113 x 110 Milwaukee Bucks (17-15)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 26 5 0 0 0 Cam Thomas 24 7 2 2 0 Nic Claxton 16 11 2 1 1 Jalen Wilson 13 4 1 2 0 D’Angelo Russell 11 3 12 2 0

Três pontos: 12-39; Johnson: 6-12

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 27 13 7 1 3 Damian Lillard 23 3 7 1 0 Khris Middleton 12 3 2 1 0 Bobby Portis 15 8 0 0 1 Gary Trent Jr 10 2 0 1 0

Três pontos: 11-37; Lillard: 4-13

(25-9) Boston Celtics 118 x 115 Minnesota Timberwolves (17-16)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 33 8 9 3 0 Derrick White 26 2 2 0 2 Sam Hauser 15 3 2 0 0 Jrue Holiday 11 3 8 2 0 Al Horford 9 5 4 0 2

Três pontos: 22-57; Tatum: 6-17

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 27 8 7 1 0 Naz Reid 20 5 3 0 0 Jaden McDaniels 19 8 2 0 0 Anthony Edwards 15 4 6 0 0 Donte DiVincenzo 12 3 3 0 0

Três pontos: 21-39; Randle: 5-7

(19-15) Los Angeles Clippers 98 x 116 Oklahoma City Thunder (28-5)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Amir Coffey 26 3 2 1 0 Mo Bamba 12 8 0 0 0 Ivica Zubac 11 9 2 0 0 Kevin Porter 11 3 3 0 1 Jordan Miller 10 4 4 2 0

Três pontos: 11-32; Coffey: 6-8

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 29 3 8 2 0 Jalen Williams 18 3 4 2 1 Isaiah Hartenstein 11 9 6 1 2 Ajay Mitchell 11 2 3 0 0 Aaron Wiggins 9 4 2 0 0

Três pontos: 14-38; Isaiah Joe: 3-6

(17-18) Indiana Pacers 128 x 115 Miami Heat (17-15)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 33 5 15 2 1 Pascal Siakam 18 11 4 0 0 Myles Turner 21 5 2 1 2 Obi Toppin 12 6 0 0 0 Benn Mathurin 12 2 1 0 0

Três pontos: 17-40; Haliburton: 6-13

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Kel’el Ware 25 0 1 1 3 Bam Adebayo 20 8 2 1 0 Tyler Herro 17 3 3 0 0 Terry Rozier 16 5 7 0 0 Jimmy Butler 9 2 4 2 0

Três pontos: 11-26; Ware: 3-4

(11-22) Portland Trail Blazers 106 x 114 Los Angeles Lakers (19-14)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 23 3 5 2 0 Shaedon Sharpe 19 5 1 1 0 Deni Avdija 19 10 4 1 0 Toumani Camara 18 4 3 0 1 Scoot Henderson 12 5 8 1 1

Três pontos: 9-26; Simons: 4-9

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 38 3 8 0 0 Max Christie 28 3 2 2 1 Austin Reaves 15 8 11 2 0 Christian Koloko 8 8 3 1 0 Rui Hachimura 6 4 3 0 0

Três pontos: 15-43; James: 7-10

