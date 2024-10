Starting 5: Netflix define jogadores da NBA para segunda temporada

A Netflix definiu os jogadores da NBA presentes na segunda temporada da série Starting 5. De acordo com Shams Charania, da ESPN, os nomes escolhidos foram Kevin Durant, James Harden, Shai Gilgeous-Alexander, Jaylen Brown e Tyrese Haliburton. As gravações acontecem durante toda a temporada 2024/25 da liga.

Como na primeira temporada, a série Starting 5 se concentra nas batalhas diárias de cinco jogadores da NBA. Além dos dias de jogos, portanto, o documentário promete mostrar a busca deles por grandezas e conquistas, enquanto equilibram a família. A produção é inspirada em projetos como Drive To Survive, Quarterback e Receiver.

Na atual edição, as estrelas escolhidas foram LeBron James, Jayson Tatum, Anthony Edwards, Jimmy Butler e Domantas Sabonis. O projeto, que estreou no dia 9 de outubro, abordou o dia a dia das cinco estrelas da NBA.

Entre os nomes selecionados para a segunda temporada, Kevin Durant é o de maior prestígio. Neste caso, a série deve abordar principalmente a busca do astro por mais um título da NBA. Em sua 17ª campanha na liga, ele é o principal destaque do Phoenix Suns, que tem o campeonato como grande objetivo, após investir pesado no trio que ainda tem Devin Booker e Kevin Durant.

A visão de James Harden, por sua vez, deve focar nos anos finais de carreira do craque. Aos 35 anos, o MVP de 17/18 é o armador do Los Angeles Clippers e a principal esperança da franquia em avançar aos playoffs. Isso porque, Paul George se despediu do time, enquanto Kawhi Leonard deve desfalcar o time em grande parte da temporada.

A abordagem em torno de Jaylen Brown, enquanto isso, deve ser de um jogador que está atrás de mais glórias. Na última temporada, afinal, ele foi o MVP das finais que garantiu o 18º título da história do Celtics. Além disso, a produção certamente vai buscar as chateações do astro em relação à ausência nos Jogos Olímpicos de Paris.

Por fim, Shai Gilgeous-Alexander e Tyrese Haliburton são as estrelas em ascensão. Embora já consolidados, os dois ainda sequer alcançaram seus auges. Portanto, a série deve mostrar as batalhas diárias de ambos na busca por grandes conquistas na NBA, em Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, respectivamente.

Até o momento, a segunda temporada de Starting 5 não tem data para estrear. A previsão, ainda assim, é de que aconteça em um período semelhante à atual, pouco antes do início da temporada 2025/26 da NBA.

