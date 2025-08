Splash Brothers Podcast: Redraft da classe de 2021 da NBA

Você já ouviu a nova edição do podcast parceiro Splash Brothers?

No episódio desta semana, os Splash Brothers Guilherme Campos e Leonardo Paglioni fazem o redraft da classe de 2021 da NBA. No recrutamento daquele, o armador Cade Cunningham foi a primeira escolha. E agora, o craque do Detroit Pistons segue como o número 1?

Vale lembrar que o Draft de 2021 da NBA apresentou uma classe sólida de jovens promessas. Jalen Green, hoje no Phoenix Suns, mas na época selecionado pelo Houston Rockets, foi a segunda escolha. Evan Mobley, melhor defensor da NBA pelo Cleveland Cavaliers, em 2024/25, completa o top 3.

Além disso, a loteria da classe de 2021 trouxe outros grandes jogadores à NBA. Assim, cabe destacar Franz Wagner e Jalen Suggs (Orlando Magic), Scottie Barnes (Toronto Raptors). Hoje, Josh Giddey (pick 6) e Jonathan Kuminga (pick 7) são agentes livres restritos pedindo salários na faixa de US$30 milhões anuais. Desse modo, ainda não se acertaram com Chicago Bulls e Golden State Warriors, respectivamente.

Já Alperen Sengun não foi uma escolha de loteria (pick 16), mas se tornou um All-Star na NBA. Na última temporada, o pivô turco foi um dos responsáveis pela ótima campanha do Rockets. Então, com um elenco cheio de jovens, o time texano foi o segundo do Oeste.

O New Orleans Pelicans, apesar dos vários problemas, foi bem no Draft de 2021 da NBA. Afinal saiu do recrutamento com Trey Murphy (pick 17) e Herb Jones (pick 35). Ambos, aliás, são acertos de uma franquia que costuma errar bastante.

Portanto, confira abaixo o episódio 291 do podcast Splash Brothers, com o redraft da classe de 2021 da NBA.

