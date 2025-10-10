Site da NBA aponta Victor Wembanyama o melhor defensor

Uma pesquisa feita com os gerentes-gerais dos 30 times da NBA apontou Victor Wembanyama o melhor defensor da liga em 2025/26. De acordo com o site oficial da NBA, os executivos não puderam votar em jogadores de suas próprias equipes.

Continua após a publicidade

O jovem astro do San Antonio Spurs ganhou de lavada. Afinal, ele teve 80% dos votos. Na última temporada, Wembanyama foi o líder da NBA em tocos, com uma média de 3,8. No entanto, o jogador de 21 anos não foi finalista ao prêmio de defensor do ano, mas por causa do baixo número de partidas que disputou (46). Ou seja, ele não conseguiu atingir os 65 jogos necessários para concorrer ao troféu.

Pelo segundo ano seguido, Victor Wembanyama foi eleito o melhor defensor da NBA na pesquisa entre os GMs. Em 2024/25, o pivô do Spurs recebeu 40% dos votos. O detalhe é que o francês tinha acabado de fazer a campanha de estreia na liga. Mesmo assim, ele ficou à frente de jogadores consolidados na NBA.

Continua após a publicidade

Dois ganhadores do prêmio da liga dividem o segundo lugar na votação deste ano: Evan Mobley e Rudy Gobert. O ala-pivô do Cleveland Cavaliers, que levou o último troféu de defensor do ano, recebeu 7% dos votos. A mesma porcentagem vale para o pivô do Minnesota Timberwolves, quatro vezes vencedor do prêmio.

Leia mais!

Além disso, Lu Dort e Giannis Antetokounmpo também receberam votos. Em 2024/25, o ala do Oklahoma City Thunder foi eleito para o quinteto ideal de defesa da liga. Algo inédito para ele em seis anos de carreira. O astro do Milwaukee Bucks, por sua vez, já ganhou o prêmio de defensor do ano da NBA (2020). Giannis também coleciona nove seleções para os times de defesa.

Continua após a publicidade

Na mesma pesquisa, os GMs da NBA apontaram Victor Wembanyama o melhor defensor perto da cesta. Novamente com 80% dos votos e pelo segundo ano seguido. Gobert foi o segundo, com 10% dos votos. Além da dupla, Mobley, Anthony Davis (Dallas Mavericks) e Ivica Zubac (Los Angeles Clippers) foram lembrados pelos executivos.

Por fim, os GMs responderam a mais duas perguntas sobre defesa. Assim, eles elegeram Dyson Daniels o melhor defensor de perímetro. Assim, o ala-armador do Atlanta Hawks teve 31% dos votos. Alex Caruso, do Thunder, ficou em segundo (24%).

Continua após a publicidade

Já o jovem Amen Thompson, do Houston Rockets, é o defensor mais versátil da NBA (18%), de acordo com os GMs. Desse modo, ele superou os veteranos Draymond Green, do Golden State Warriors, que teve 17%, e Antetokounmpo, com 13%. Wembanyama, por sua vez, foi o quarto defensor mais versátil (10%) na pesquisa com os executivos.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA