Erik Spoelstra é o novo técnico da seleção dos EUA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Erik Spoelstra será o novo técnico da seleção dos EUA para a próxima Copa do Mundo e Olimpíadas. Então, o comandante do Miami Heat vai assumir o posto que era de Steve Kerr. Aliás, ele era auxiliar do treinador do Golden State Warriors no último ciclo olímpico.

Portanto, Erik Spoelstra esteve ao lado do técnico Steve Kerr na conquista do último ouro da seleção dos EUA em Paris 2024. Ao assumir o cargo principal, a USA Basketball promove o quarto treinador diferente nas últimas quatro Olimpíadas. Isso porque Mike Krzyzewski foi o técnico em 2016, seguido por Gregg Popovich em 2021 e Kerr na última edição.

Ainda segundo o jornalista, esse é um movimento previsto pelo diretor da federação de basquete dos EUA, Grant Hill. O objetivo é fazer com que os assistentes assumam o cargo de técnico principal. Por exemplo, Steve Kerr foi assistente de Gregg Popovich antes de assumir o cargo. Agora, o treinador do Warriors passa o cargo para Spoelstra. No entanto, ainda não foi revelado quem estará ao lado do comandante do Heat na seleção.

Spoelstra tem dois títulos da NBA como técnico do Miami Heat, liderando a franquia em seis finais. Além disso, é técnico há mais tempo em atividade na liga. Vale lembrar que ele também tem o quinto maior número de vitórias em playoffs da história e o maior número de triunfos na história da franquia.

Leia mais!

O grande desafio para as próximas Olimpíadas, que serão nos EUA, em Los Angeles, é a reformulação do time. Em Paris, a seleção foi comandada por lendas da NBA como LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant. Mas, em 2028, os três terão 40 anos ou mais. Ou seja, é improvável que sejam convocados. Sob esse ponto de vista, Spoelstra terá que encontrar novas estrelas para liderar o país mais vencedor do basquete.

Assim, como alertou a ESPN, Bam Adebayo, Jayson Tatum, Anthony Davis, Devin Booker e Anthony Edwards devem ser os favoritos para assumir protagonismo na seleção dos EUA. Todos eles, afinal, já são medalhistas de ouro. Da mesma forma, é provável que Erik Spoelstra conte com jogadores que ainda não disputaram Jogos Olímpicos. Dentre eles, Paolo Banchero, Cade Cunningham, Chet Holmgren e o novato Cooper Flagg.

Por fim, vale destacar que a a USA Basketball também promoveu a técnica da Universidade de Duke, Kara Lawson, ao cargo de treinadora principal da seleção feminina. O anúncio foi feito no fim de setembro. Então, ela estará à frente no atual ciclo olímpico até os Jogos de Los Angeles.

