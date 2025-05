Site cita três opções de troca para Jaylen Brown na NBA

O Boston Celtics pode promover mudanças durante a offseason da NBA. Após o título em 2024, o time sofreu uma queda nas semifinais do Leste em 2025 e perdeu Jayson Tatum por uma lesão. Sem o astro até fevereiro, as chances no Leste são pequenas, enquanto o time deve arcar com US$500 milhões em multas se mantiver o elenco. Desse modo, algumas franquias da NBA monitoram uma troca pelo astro Jaylen Brown.

Por enquanto, é improvável que o Celtics tente trocar Brown na NBA. O ala é o atual MVP das finais e um dos melhores de sua posição na NBA. Porém, mantê-lo depende do sucesso nas trocas de Jrue Holiday e Krisptaps Porzingis. Por conta idade do armador e do histórico de lesões do pivô, a diretoria pode explorar negócios pelos dois.

No entanto, de olho na situação, os times da NBA podem tentar uma troca por Brown. Desse modo, o site ClutchPoints listou três opções de franquias para o atual MVP das finais.

Publicidade

Houston Rockets

O Rockets é um time cotado para o título no futuro. Com um núcleo jovem, liderado por Alperen Sengun e Amen Thompson, a equipe já teve a segunda melhor campanha do Oeste. No entanto, a queda para o Golden State Warriors na primeira rodada deixou algo claro: é necessário uma estrela na rotação de Houston. Assim, Jaylen Brown poderia ser uma opção.

“Brown poderia elevar o nível do ataque do Rockets nos playoffs da NBA sem comprometer a NBA. Além disso, Ime Udoka, atual técnico de Houston, já o treinou em Boston e sabe como extrair o melhor dele”, disse o jornalista Jedd Pagaduan, do CluthPoints.

Publicidade

Em caso de troca na NBA, o Rockets tem ativos para oferecer ao Celtics por Jaylen Brown. Além de diversas escolhas de Draft, o elenco conta com jovens como Jabari Smith Jr., Tari Eason, Reed Sheppard e Jalen Green.

Leia mais!

Detroit Pistons

O Pistons é um caso similar ao do Rockets. Com um salto de Cade Cunningham, o time teve a sexta melhor campanha do Leste e se colocou como uma equipe para o futuro na NBA. No entanto, a falta de um criador de jogadas secundário fez falta nos playoffs. Desse modo, o ClutchPoints acredita que Jaylen Brown pode preencher essa lacuna.

Publicidade

“Com Brown no lugar de jogadores como Tim Hardaway Jr., o Pistons poderia ter vencido a série contra o Knicks. Então, com o Leste em aberta, tendo Celtics e Cleveland Cavaliers em baixa, consultar Boston sobre Brown parace ser o mínimo que Detroit deveria fazer”, explicou.

Orlando Magic

O Magic, por fim, é a última opção do ClutchPoints em uma eventual troca de Brown. Apesar da dupla Paolo Banchero e Franz Wagner, o time de Orlando ainda tem dificuldades no ataque, que ficaram ainda mais evidentes na queda para o Celtics nos playoffs. Desse modo, o ala de Boston poderia reforçar ainda mais a defesa da equipe da Flórida e agregar no ataque.

Publicidade

“Brown é um defensor de elite e um pontuador versátil, que já se provou nos playoffs da NBA. Ele não precisaria carregar a criação ofensiva, mas sua presença abriria espaço para mais peças ofensivas, tornando Orlando um destino mais atrativo para outros reforços”, finalizou.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA