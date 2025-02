Site cita sete técnicos que podem substituir Gregg Popovich no Spurs

O portal Air Alamo listou sete técnicos que podem vir a substituir Gregg Popovich no San Antonio Spurs. O lendário treinador teve um AVC em novembro, e a data de sua volta ainda era um mistério. No entanto, Shams Charania, da ESPN, divulgou na última semana que Popovich não deve voltar na atual temporada. Dessa forma, não só o retorno para 2024/25 está em cheque, mas também a carreira do técnico, segundo o repórter.

Além disso, Victor Wembanyama, principal jogador do time, também está fora da temporada, com uma trombose venosa no ombro direito. Assim, a temporada do Spurs já está “perdida”, com a franquia se distanciando da briga pelos playoffs, e projetar o futuro é mais do que natural. Por isso, discutir os técnicos que podem vir a substituir Popovich é um dos passos a serem tomados.

Mitch Johnson

Johnson é o técnico interino do Spurs desde a baixa de Popovich. A equipe tem 22 vitórias e 27 derrotas em sua presença, mas não é o suficiente para ir aos playoffs. Ademais, o até então assistente convive com uma sombra gigante, já que o técnico titular está há quase 30 anos em San Antonio, com cinco títulos.

Publicidade

Assim, Johnson pode ou não ser o escolhido para o futuro. Entretanto, opções não faltam.

Leia mais!

Brett Brown

Brown voltou como assistente técnico ao Spurs em 2022 após sete anos como técnico do Philadelphia 76ers. Ele liderou o time durante a era do “The Process” e voltou a brigar por títulos com Joel Embiid e Ben Simmons. No entanto, foi demitido após anos ruins nos playoffs.

Publicidade

Brown foi assistente de Popovich de 2007 a 2013, mas já estava no Spurs desde 2002. Ele é próximo do lendário treinador, e o veterano de 64 anos pode ser a solução caso San Antonio precise de um técnico e “da casa”.

Contudo, San Antonio não irá considerar apenas técnicos que já estão na comissão.

James Borrego

Borrego começou como assistente do Spurs, e passou pela franquia entre 2003 e 2010 e 2015 e 2018. Depois disso, porém, foi técnico do Charlotte Hornets. Por lá, até conseguiu ir bem em 2022, quando a equipe teve uma campanha positiva, mas não foi o suficinte, e foi demitido.

Publicidade

Atualmente, é assistente técnico do New Orleans Pelicans. Uma chance de Borrego voltar ao Spurs como o principal dos técnicos que virá após Gregg Popovich seria ideal para sua carreira.

Mike Budenholzer

Budenholzer é outro que já foi assistente técnico de Popovich, estando no Spurs de 1994 até 2013. Depois disso, teve mais sucesso que os outros listados aqui. Ele liderou o Atlanta Hawks a boas campanhas, como em 2015, quando o time teve mais de 60 vitórias. Depois disso, venceu o título da NBA com o Milwaukee Bucks, em 2021.

Publicidade

Atualmente, porém, está em má fase no Phoenix Suns. Tudo indica que a franquia do Arizona deve mirar uma reconstrução, com uma possível saída de Kevin Durant na próxima offseason. Dessa forma, Budenholzer também saíria, para um projeto com De’Aaron Fox e Wembanyama, em um lugar que já conhece.

Will Hardy

Hardy é um dos melhores jovens técnicos da NBA. Aos 37 anos, ainda não teve muito sucesso em suas três temporadas à frente do Utah Jazz, mas a equipe está em reconstrução. Hardy ajudou Lauri Markkanen a se tornar um All-Star e tem feito um bom trabalho ao maximizar o talento do ala.

Publicidade

Hardy é outro com passagens como assistente pelo Spurs: foram seis temporadas sob a tutela de Popovich. Agora, o técnico, em boa fase, poderia voltar para San Antonio numa vaga que não abre há 30 anos.

Becky Hammon

Becky foi a primeira assistente técnica mulher da história da NBA, também em San Antonio. Em 2020, saiu para ser técnica do Las Vegas Aces, da WNBA. Por lá, já venceu dois títulos, em 2022 e 2023.

Agora, ela poderia fazer história de novo e ser a primeira mulher treinadora da história da NBA.

Publicidade

Mike Brown

Brown liderou o Sacramento Kings a encerrar uma seca de 16 anos sem playoffs em 2022. Depois disso, entretanto, as coisas não saíram bem, e o técnico foi demitido em novembro.

Ele já foi técnico do Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers, além do Kings. Foi Brown quem liderou LeBron James às finais da NBA em 2007, aliás.

Com mais experiência e conquistas, além de Budenholzer, Brown tem grande currículo. Assim, é a última das opções de técnicos que podem pintar no Spurs para substituir Gregg Popovich.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA