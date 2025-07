Shai Gilgeous-Alexander assina extensão de contrato recorde no Thunder

Shai Gilgeous-Alexander agora está de contrato assinado com o Oklahoma City Thunder até 2031. Segundo Shams Charania, da ESPN, as partes fecharam uma extensão prévia de quatro temporadas que vai render US$285 milhões em salários ao craque. O acordo faz história na NBA, pois garante o maior rendimento anual de um jogador em todos os tempos.

O atual vínculo do astro tinha duração até 2028, mas o último ano era uma opção. Essa cláusula foi recusada e, assim, o compromisso entre as partes pôde ser estendido com duas campanhas de antecedência. Ele ainda vai receber US$79 milhões até 2027. Em seguida, o novo e histórico contrato começar a vigorar. Dessa maneira, o jogador só deve voltar a testar o mercado às vésperas de fazer 33 anos de idade.

Já se esperava que os lados negociassem um novo vínculo depois da conquista do título pelo Thunder. O troféu Larry O’Brien, afinal, coroou uma relação de confiança que se construiu nos últimos seis anos. Gilgeous-Alexander chegou à franquia em 2019 e faz elogios constantes ao trabalho do GM Sam Presti. O executivo, por sua vez, exalta a ética de trabalho do ala-armador sempre que possível.

“Shai só melhora a cada temporada que disputamos. A sua mente forte e foco, acima de tudo, lhe permitiram dar esses constantes passos à frente. Por isso, não acho que o seu progresso seja algo volátil. Não foi construído em cima de hábitos insustentáveis ou que não possam ser repetidos. Esse garoto é um jogador seguro de si porque é uma pessoa segura de si”, elogiou o dirigente, na entrevista pós-título.

Mais história

O novo contrato de Shai Gilgeous-Alexander no Thunder é histórico pelos números e valores envolvidos. Mas, acima disso, serve para reconhecer a temporada histórica que concluiu. Ele não só levou um título para Oklahoma City, mas o fez com um combo de feitos raros. Para começar, o ala-armador foi só o sexto atleta da história da NBA a ser cestinha da temporada regular e campeão no mesmo ano.

O grupo fica ainda mais seleto, aliás, quando incluímos o prêmio de MVP da temporada. Só outros três lendários atletas conseguiram a “tríplice coroa”: Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal e Michael Jordan. Shaq foi o último a conseguir a façanha, mais de duas décadas atrás. O líder do Thunder, no entanto, garante que nenhum desses feitos chega perto do campeonato.

“Todos sonhamos quando somos crianças, mas você nunca sabe se aquilo vai se realizar. Hoje, eu estou feliz porque os meus sonhos viraram realidade. Mas essa vitória não é só minha. Essa vitória é para minha família, amigos e todos que me apoiaram. É de todos. Os prêmios e recordes individuais são bons, mas nada se compara a vencer ao lado dos meus irmãos”, garantiu Gilgeous-Alexander.

Próximos passos

A extensão de contrato com Shai Gilgeous-Alexander é só o primeiro passo do Thunder para manter a base campeã. Jalen Williams e Chet Holmgren, afinal, também são elegíveis a alongamentos prévios nessa offseason. Todos esses negócios, a princípio, devem sair nas próximas semanas. Mas Presti trabalha para que os detalhes das negociações não “vazem” pela imprensa.

“Eu não quero falar de forma pública sobre todas essas questões em torno de contratos. Em primeiro lugar, por ter muito respeito pelos nossos atletas. Então, essas conversas vão acontecer cara a cara. O que posso dizer é que estou empolgado para avançarmos nessas negociações. Pois não poderia pensar em jovens melhores para liderarem o nosso futuro”, exaltou o GM do Thunder.

