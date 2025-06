Shai Gilgeous-Alexander finaliza temporada memorável na NBA

O astro Shai Gilgeous-Alexander teve uma temporada histórica na NBA. MVP da fase regular, o armador do Oklahoma City Thunder terminou o ano como campeão e MVP das finais. Desse modo, entrou para um seleto grupo que conta com dez lendas: Michael Jordan, LeBron James, Larry Bird, Tim Duncan, Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon, Magic Johnson, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar e Willis Reed.

O feito de Gilgeous-Alexander fica ainda mais incrível ao incluir outra marca: o de cestinha da temporada na NBA. Na fase regular, ele teve médias de 32.7 pontos, sendo o principal pontuador da liga. Assim, é o primeiro desde Shaquille O’Neal em 2000 e somente o quarto na história. Além dos dois, estão Jordan e Kareem.

“É difícil acreditar que faço parte deste grupo”, disse Gilgeous-Alexander após vencer as finais. “Às vezes é difícil até imaginar que sou esse tipo de jogador. Quando você criança, você sonha. Porém, nunca se sabe se vai acontecer. Então, estou apenas grato e feliz por ver meus sonhos se tornarem realidade”.

O ano histórico de Shai na NBA ainda foi coroado pelo MVP das finais. Durante a série contra o Indiana Pacers, o astro do Thunder marcou 212 pontos. Desse modo, é o maior número em finais desde LeBron James em 2015. Além disso, teve 15 jogos com pelo menos 30 pontos nos playoffs, atrás apenas de Jordan e Hakeem Olajuwon em uma única pós-temporada.

“Essa não é apenas uma vitória minha”, disse Shai após receber o MVP das finais da NBA. “É uma vitória da minha família, uma vitória dos meus amigos. É também de todos que estiveram do meu lado enquanto eu crescia. No fim, também é um conquista dos fãs de Oklahoma City”.

Shai Gilgeous-Alexander também recebe o reconhecimento dos companheiros de NBA. Ainda aos 26 anos, ele não se mostrou apenas o melhor jogador da liga, mas também um líder em um jovem elenco. Para Chet Holmgren, a responsabilidade do armador na conquista vai muito além dos números e troféus individuais.

“Isso vai entrar para a história como uma das melhores temporadas que um jogador já teve”, disse Holmgren. “É incrível fazer parte disso. Shai realmente tornou tudo mais leve para nós na NBA. Nunca é sobre ele, é sempre sobre nós, sobre vencer. O talento dele se sobressai em meio a tudo isso. Então, ele é um jogador incrível, mas é uma pessoa ainda melhor”.

Por fim, a campanha de Gilgeous-Alexander coroa um longo trabalho do Thunder. Após surger como um armador promissor no Los Angeles Clippers, o armador foi trocado para o Thunder no pacote que enviou Paul George a Califórnia. Aos poucos, ele foi crescendo como jogador, enquanto Oklahoma City foi construindo um núcleo para liderar.

“O que define o Shai é que ele é um jogador seguro e uma pessoa segura,” disse o GM Sam Presti. “Então, por isso, ele consegue enxergar as coisas pelo que elas podem ser, não apenas pelo que são. Sou muito grato a ele. Não só pelo que ele fez pelo time, mas também pela pessoa que é e pelo privilégio de tê-lo aqui todos os dias”.

