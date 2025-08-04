Sete armadores que podem virar reforços em times da NBA

A agência livre da NBA congelou e os times ainda buscam reforços, especialmente armadores no mercado. Não quer dizer, no entanto, que a lista de hoje seja apenas de jogadores que estão livres. Aqui, vamos citar alguns que possuem contrato na liga, mas que podem sair em algumas trocas.

Então, quais armadores que podem reforçar os times hoje? Bem, é mais uma questão de entender como está o mercado para a posição, o que as equipes da NBA querem para a próxima temporada e pronto. Boa parte deles é de veteranos e que fazem a função do organizador principal. Mas existem algumas opções de combo. Ou seja, jogam em duas ou, às vezes, em até três posições.

1. Ben Simmons

Falando em armadores que podem jogar em mais do que duas posições na NBA, por que não Ben Simmons? Sim, ele tem problemas nas costas, de confiança, mas em times que estejam brigando por algo, ele pode ajudar mais do que atrapalhar.

Alguns dos times da NBA que buscam armadores como reforços com as características de Simmons são o Boston Celtics e Golden State Warriors, por exemplo. Enquanto o Celtics não sabe exatamente o que vai buscar na próxima campanha, o Warriors quer brigar pelo título.

Existem outras opções, no entanto. O Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers ainda buscam armadores com capacidade defensiva na NBA. E o fato de Simmons poder jogar como ala ou, até mesmo, ala-pivô, ajuda muito.

Apesar de Simmons já não ser mais um dos grandes armadores da NBA, ele ainda tem mercado.

2. Anfernee Simons

Assim como citamos, alguns dos armadores podem ser combo e não precisam estar disponíveis na agência livre da NBA. Então, Anfernee Simons, hoje no Boston Celtics, pode virar opção no mercado. Ele tem contrato expirante e ajuda na organização ofensiva. Portanto, é mais uma questão de encontrar um destino para ele em 2025/26.

O Celtics ainda não sabe se vai tentar uma troca por um pivô, mas seria o caminho mais lógico hoje. Afinal, com Derrick White e Payton Pritchard como armadores, o time de Boston pode ir atrás de reforços para o garrafão na NBA. Quem tem pivô sobrando e não vai disputar nada, afinal?

De acordo com rumores, o Utah Jazz está tentando trocar Walker Kessler. No entanto, seu contrato é baixo e não poderia sair sozinho. Mas com o expirante de Jusuf Nurkic, além de Kessler, a troca funciona. Neste caso, o Celtics mandaria Simons e escolhas de Draft para fechar o negócio. Sem Collin Sexton, Utah ficou sem boas opções de armadores para a posição dois, então receberia reforços ali. E, para o garrafão, o time de Salt Lake City conta com Kyle Filipowski, que foi muito bem na Summer League.

3. Coby White

Apesar de não ser exatamente um daqueles armadores clássicos, Coby White já passou 66% de seus minutos na função na NBA. Ele sabe passar a bola, provou ser um cestinha, enquanto o Chicago Bulls está muito indeciso sobre o que fazer com o seu contrato. Então, é possível que ele saia em alguma troca. Mas para onde, com um expirante de US$12.8 milhões?

O Golden State Warriors, em caso de troca do ala Jonathan Kuminga, teria algum interesse em White. Aliás, o Bulls chegou a ser o favorito para ter Kuminga, mas a coisa esfriou e ficou mais para Phoenix Suns e Sacramento Kings. De qualquer forma, o jogador de Chicago seria um dos melhores reforços do Warriors para a campanha 2025/26 da NBA, mesmo que feche com Al Horford e De’Anthony Melton.

4. Markelle Fultz

Entre os armadores que estão na agência livre da NBA, uma das melhores opções como reforços para os times é Markelle Fultz. Apesar de ele não ter mais o arremesso dos tempos do basquete universitário, Fultz ainda é um bom defensor e organizador.

A passagem dele pelo Sacramento Kings, no entanto, passou longe de ser boa. Afinal, por lá, ele quase não tinha o controle do jogo. Fultz precisa ir para times da NBA que estejam atrás de armadores com tais características. Então, mesmo que ele esteja sumido dos rumores, o Denver Nuggets poderia ser uma boa opção. Apesar de contar com Bruce Brown, vale lembrar que ele também joga como ala-armador.

É mais uma questão de poder contar com ele, por mais que não seja a primeira opção do banco de reservas. Talento, Fultz nunca deixou de ter, mas sabe passar a bola como alguns dos melhores armadores disponíveis da NBA.

5. Malcolm Brogdon

É fato que Malcolm Brogdon já é um veterano, mas entre os armadores do mercado da NBA, ele poderia ser um dos bons reforços para alguns times com chances de playoffs. Mas é bom ressaltar: equipes boas. Não adianta nada ele ir para franquias que não querem nada com nada, pois Brogdon vira a primeira opção para ser afastado por “problemas físicos”, devido seu histórico.

Em times bons, Brogdon pode ajudar na NBA. É bom arremessador e mostrou isso na passagem curta pelo Portland Trail Blazers, quando acertou 41.2% de três pontos. Então, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies e Minnesota Timberwolves são boas opções para ele.

6. Dalano Banton

Um dos armadores mais altos da NBA, Dalano Banton é agente livre e pode ser um dos bos reforços em times com problemas na posição. Com 2.06m, Banton teve uma boa fase no Portland Trail Blazers, especialmente em 2023/24, quando fez 16.7 pontos, 4.8 rebotes e 3.6 assistências em 30 jogos.

Não é exatamente para times candidatos a alguma coisa na NBA, pois seu arremesso não é bom. Seria bom para o Charlotte Hornets para substituir as ausências seguidas de LaMelo Ball, mas o time já está cheio de armadores. Então, como terceira opção no Indiana Pacers, talvez daria certo.

7. Russell Westbrook

Não podia faltar ele, né? Sem contrato até aqui, Russell Westbrook parece esperar uma confirmação de troca no Sacramento Kings para poder assinar. Apesar de já não fazer mais parte dos melhores armadores da NBA, o veterano ainda pode ajudar.

Por enquanto o Kings segue envolvido na troca por Jonathan Kuminga. Assim, com a saída de dois ou três jogadores indo para o Golden State Warriors, abriria espaço para Westbrook assinar. Parece mais questão de tempo, mas se o negócio com o Warriors melar, Sacramento fica sem condições de receber um dos melhores armadores da última década da NBA.

Como o Oklahoma City Thunder não é mais opção para ele, rumores diziam que o Minnesota Timberwolves poderia ir atrás dele para ser reserva de Mike Conley. Afinal, o time de Anthony Edwards ainda não confia em Rob Dillingham para ser o imediato de Conley.

