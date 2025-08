Rockets tentou troca por jogador do Cavaliers

De acordo com Brett Siegel, do site ClutchPoints, o Houston Rockets tentou fechar troca por um jogador da Cleveland Cavaliers antes do Draft da NBA. Ainda segundo o jornalista, a procura pelo ala aconteceu antes do time do Texas acertar a contratação de Dorian Finney-Smith, que veio do Los Angeles Lakers.

“Antes de contratar Dorian Finney-Smith como agente livre, o Houston Rockets tentou uma troca com o Cleveland Cavaliers pelo jogador. Houston estava disposto a oferecer a Dean Wade uma extensão de vários anos usando sua exceção de nível médio (ou seja, fechar o acordo mesmo já ultrapassando o teto salarial. Esse foi o mesmo acordo que Finney-Smith conseguiu”, disse Siegel.

No entanto, o Cavs recusou a oferta. Então, na mesma época, o futuro de Dorian Finney-Smith ficou em aberto com o Lakers. Como resultado, Cleveland foi atrás do ala-pivô para reforçar o time na temporada 2025/26 da NBA. O jogador acertou um contrato de quatro anos por US$52,7 milhões com a equipe.

Dean Wade ganhará US$6,6 milhões em 2025/26, que será seu último ano de contrato. Ele atuou em 59 jogos pelos Cavaliers na última campanha. Então, teve médias de 5,4 pontos, 4,2 rebotes e 1,3 assistência. Além disso, seu aproveitamento foi de 41,3% nos arremessos de quadra, sendo 36% nas bolas de três.

Portanto, a decisão do Cavaliers em manter Wade sugere uma crença em seu valor em quadra, ou um potencial papel de longo prazo no time. Enquanto isso, há grande interesse em equipes da NBA no atleta. De acordo com o jornalista Jake Fischer, houve muitos rumores sobre sua saída do Cavs, incluindo o Houston Rockets, mas ele não deve deixar a franquia tão cedo.

“Houve conversas sobre Dean Wade nesta offseason da NBA. Ele é um jogador que muitos times veem como um bom defensor, de baixo custo e pronto para jogar e com múltiplas posições. No entanto, acho que boa parte da conversa sobre Dean Wade surgiu quando o Cavs estava analisando cenários para o acordo que terminou com a contratação de Lonzo Ball. Então, não espero que ele seja trocado tão cedo”, disse Fischer.

