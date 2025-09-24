Sem Tyrese Haliburton, Pacers contrata armador

A lesão de Tyrese Haliburton desfalcou a posição de armador no Indiana Pacers. O astro sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles nas finais da NBA e deve perder toda a temporada 2025/26. Desse modo, uma das prioridades da franquia é manter o alto nível da posição, enquanto o titular se recupera.

Em meio a esse cenário, o Indiana Pacers acertou com um armador no mercado. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o reforço é Monte Morris. O veterano acertou um contrato de um ano com a atual vice-campeã da NBA. Os demais detalhes do acordo, porém, não foram relevados pelo analista.

O novo armador do Pacers tem oito temporadas na NBA. Após ter sido uma escolha de segunda rodada no Draft, ele passou por Denver Nuggets, Washington Wizards, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns. No ano passado, pelo time do Arizona, ele teve médias de 5.2 pontos, 1.6 assistência e 1.5 rebote.

Segundo Charania, Morris chega para ser o armador reserva do Pacers. Mesmo com uma média de assistências baixas na carreira, apenas 3.6, ele adiciona talento como arremessador do perímetro. Em oito anos na NBA, o veterano tem média de 38.9% dos três pontos.

Então, durante a ausência de Tyrese Haliburton, o armador titular do Pacers será Andrew Nembhard. Após a lesão do camisa 0 no jogo 7 das finais, Nembhard assumiu a função e ficou com 15 pontos e seis assistências. Sem um reforço de alto nível, ele seguirá na posição ao longo de 2025/26.

Até então, o Pacers tinha 13 jogadores sob contrato regular e outros dois (James Wiseman e Tony Bradley) com acordos sem garantias. Ou seja, Morris deve disputar a última vaga com eles para a nova campanha da NBA.

Em relação ao espaço aberto no quinteto inicial, o técnico Rick Carlisle já definiu quem será o novo titular. Com Nembhard armador, o jovem Bennedict Mathurin será o ala do Pacers para a próxima temporada.

“Eu vou dar uma notícia em primeira mão: Benn será titular no primeiro jogo da temporada. Falei com ele há alguns dias e já dei a notícia. O espaço é dele, ao menos até aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que ele não se acomode com isso e siga com o foco. Ele precisa saber usar bem nos cantos da quadra e, com isso, manter a defesa sempre com muito espaçamento”, contou o técnico, no podcast da analista Caitlin Cooper.

Ser titular não é uma novidade para Mathurin, pois já esteve no quinteto inicial em 49 jogos da temporada passada. Porém, ele perdeu a vaga assim que o ala Aaron Nesmith voltou de lesão. É verdade que ele tem um estilo de jogo bem diferente de Tyrese Haliburton. Carlisle, por isso, sabe que não pode pedir que o novo titular seja um substituto de fato do líder da equipe.

“Benn é um cestinha natural, antes de tudo. Então, se você o coloca em um jogo cheio de trocas de marcação e defesa física como a NBA hoje, ele arranja 18 pontos. E, além disso, consegue uns sete lances livres no mínimo. Mas o que está evoluindo mesmo em seu jogo é a capacidade de passe e tomada de decisão rápida. Ele vai chegar no ponto que nós queremos”, apostou o veterano.

