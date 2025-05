“Sabemos que ninguém bota fé no Pacers”, dispara técnico Rick Carlisle

O técnico Rick Carlisle está a uma vitória de levar o Indiana Pacers às finais do Leste pelo segundo ano seguido. O time atropelou o Cleveland Cavaliers no quarto jogo da série e, com isso, vai ter três chances para fechar o duelo. A classificação, a princípio, será uma surpresa contra uma equipe de 64 vitórias. Mas o veterano não espera que muitas pessoas mudem de opinião sobre a equipe.

“Nós sabemos que ninguém bota fé nesse time ainda. Então, vamos encarar a próxima partida como se tivéssemos tudo a provar. Os resultados anteriores não querem dizer nada, pois já passaram. São história. Temos que estar focados no presente e em tudo que está por vir para manter essa vantagem. Nada está ganho”, enfatizou o treinador, depois do triunfo por 129 a 109.

É verdade que a queda do Cavaliers também passa por uma questão física. O time vive uma “onda” de lesões e, como resultado, chegou a atuar sem três titulares em um dos jogos da série. No entanto, isso faz parte do esporte de alto rendimento. E, sobretudo, esse confronto ainda não acabou. A primeira chance de Carlisle e o Pacers selarem a classificação vai ser nessa terça-feira.

Publicidade

“Há um grande desafio pela frente que ainda precisamos superar. Temos muito respeito pelos torcedores de Cleveland e o que esse oponente pode fazer atuando em casa. Por isso, o nosso trabalho não terminou. Ainda há muito a ser feito. A verdade é que ainda não fizemos nada enquanto não tivermos quatro vitórias”, concluiu o veterano, já mirando a quinta partida contra o Cavs.

Leia mais sobre o Indiana Pacers

Surfando

Até um técnico exigente como Rick Carlisle deve admitir que o Pacers teve uma grande atuação no quarto jogo da série. Em particular, no primeiro tempo de ação. A equipe impôs humilhantes 80 a 39, enquanto forçou mais desperdícios de bola do que cedeu cestas de quadra ao Cavaliers. O armador Tyrese Haliburton viu uma diferença gritante em relação à derrota na partida anterior.

Publicidade

“Eu acho que Cleveland ditou o ritmo da última partida com um jogo bem físico. Esse é um ponto de ênfase deles, aliás, desde o início da série. Mas foi diferente dessa vez. A gente entrou em quadra com uma boa energia. Nós estávamos ligados desde o minuto inicial, ditamos o ritmo desde a primeira posse e ‘surfamos’ na onda. Foi uma atuação, acima de tudo, para se orgulhar”, celebrou o jovem astro.

Para Haliburton, a melhora da atuação do Pacers no intervalo de dois dias passa muito pelo trabalho de Carlisle. “Nossas sessões de vídeos sempre são muito feias depois de derrotas. Eu sinto que Rick é um entusiasta dos ajustes para tirar o melhor do elenco. Por isso, é bem fácil acompanhar a sua liderança e intensidade quando os playoffs chegam”, elogiou o líder de Indiana.

Publicidade

Dominação

Mas o fato é que uma série sempre tem dois lados. Então, se o Pacers está em êxtase, o Cavaliers está à beira de uma eliminação dolorida após a melhor temporada regular de sua história. O time foi dominado na partida mais importante da campanha inteira com uma atuação apática. O técnico Kenny Atkinson admitiu que, em síntese, a sua equipe sucumbiu diante de um adversário superior.

“Indiana atingiu outro nível em seu basquete hoje e não estivemos à altura. A gente até sabia que estava por vir, nos preparamos para isso, mas não conseguimos. Eles foram mais fortes em todos os sentidos e, com isso, dominaram a partida de forma completa. Em todos os aspectos. Esse é o resumo da história”, concluiu Atkinson.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA