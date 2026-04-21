Rudy Gobert se revolta com “esnobada” para prêmio da NBA

Astro ficou apenas em quarto na votação para Defensor do Ano

O pivô Rudy Gobert exigiu respeito na NBA após ser ignorado na votação do prêmio de Defensor do Amo. Mesmo sendo um defensor de elite na liga, o francês terminou apenas em quarto lugar na corrida pelo prêmio, atrás de Victor Wembanyama e outros dois nomes. É o segundo nome, aliás, que o francês não aparece nem no top-3.

A resposta de Rudy Gobert veio em quadra, no Jogo 2 da série entre Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, com uma marcação sufocante sobre Nikola Jokic. Marcado pelo francês, o astro acertou apenas um de oito arremessos quando. Foi, aliás, a pior marca do sérvio contra um único defensor em toda a sua história nos playoffs.

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“Eu tive sorte”, ironizou Gobert. “Um defensor que não é top 3 não pode fazer isso. Então eu tive sorte”.

Na votação do prêmio, o astro do Wolves ficou atrás de nomes como Chet Holmgren e Ausar Thompson na lista final do prêmio. Victor Wembanyama, por sua vez, venceu o troféu na NBA de forma unânime com todos os votos de primeiro lugar. Enquanto isso, o veterano do Wolves sequer apareceu em 67 das 100 escolhas dos jornalistas.

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“Não é a primeira vez que sou desrespeitado”, desabafou Gobert após ficar de fora dos finalisyas pelo prêmio. “É provável também que não será a última vez que isso ocorre. Se querem ignorar a grandeza, tudo bem. Em breve todos vão perceber o meu real impacto no jogo”.

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Anthony Edwards também saiu em defesa de Gobert e revelou os bastidores do duelo na NBA. Antes do último quarto, o ala fez um pedido ao pivô em relação a marcação de Nikola Jokic.

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“Eu disse a ele que não íamos fazer dobra. Você vai marcar o Jokic no um contra um. Pare de fazer faltas”, revelou Edwards.

O jovem astro ainda reforçou o peso que a presença do francês tem para o elenco.

“Somos metade do time quando o Gobert está no banco”, cravou o camisa 5 de Minnesota. “As pessoas não entendem o que ele significa para nós. Ninguém quer infiltrar perto dele. Ninguém quer atacar o Rudy”.

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Vale lembrar que Rudy Gobert faz parte de um seleto grupo de vencedores do prêmio de Defensor do Ano da NBA. Isso porque, ao longo da carreira, o pivô acumulou quatro honrarias de melhor defensor da liga.

Essa marca coloca Gobert ao lado de nomes como Dikembe Mutombo e Ben Wallace. No entanto, o jogador do Wolves ainda busca provar que seu impacto vai além da temporada regular. Portanto, parar o Jokic em uma série de playoffs tem um peso enorme para seu legado.

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Por fim, com Rudy Gobert em alta, o Timberwolves volta à quadra na quinta-feira (23), às 22h30 (horário de Brasília), para o Jogo 3 da série contra o Nuggets. Por enquanto, cada time venceu o jogo da série.