Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Rudy Gobert se revolta com “esnobada” para prêmio da NBA

Astro ficou apenas em quarto na votação para Defensor do Ano

Por
Rudy Gobert NBA prêmio
Reprodução / X

O pivô Rudy Gobert exigiu respeito na NBA após ser ignorado na votação do prêmio de Defensor do Amo. Mesmo sendo um defensor de elite na liga, o francês terminou apenas em quarto lugar na corrida pelo prêmio, atrás de Victor Wembanyama e outros dois nomes. É o segundo nome, aliás, que o francês não aparece nem no top-3.

A resposta de Rudy Gobert veio em quadra, no Jogo 2 da série entre Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, com uma marcação sufocante sobre Nikola Jokic. Marcado pelo francês, o astro acertou apenas um de oito arremessos quando. Foi, aliás, a pior marca do sérvio contra um único defensor em toda a sua história nos playoffs.

Continua após a publicidade

“Eu tive sorte”, ironizou Gobert. “Um defensor que não é top 3 não pode fazer isso. Então eu tive sorte”.

Na votação do prêmio, o astro do Wolves ficou atrás de nomes como Chet Holmgren e Ausar Thompson na lista final do prêmio. Victor Wembanyama, por sua vez, venceu o troféu na NBA de forma unânime com todos os votos de primeiro lugar. Enquanto isso, o veterano do Wolves sequer apareceu em 67 das 100 escolhas dos jornalistas.

Continua após a publicidade

“Não é a primeira vez que sou desrespeitado”, desabafou Gobert após ficar de fora dos finalisyas pelo prêmio. “É provável também que não será a última vez que isso ocorre. Se querem ignorar a grandeza, tudo bem. Em breve todos vão perceber o meu real impacto no jogo”.

Leia mais!

Anthony Edwards também saiu em defesa de Gobert e revelou os bastidores do duelo na NBA. Antes do último quarto, o ala fez um pedido ao pivô em relação a marcação de Nikola Jokic.

Continua após a publicidade

“Eu disse a ele que não íamos fazer dobra. Você vai marcar o Jokic no um contra um. Pare de fazer faltas”, revelou Edwards.

O jovem astro ainda reforçou o peso que a presença do francês tem para o elenco.

“Somos metade do time quando o Gobert está no banco”, cravou o camisa 5 de Minnesota. “As pessoas não entendem o que ele significa para nós. Ninguém quer infiltrar perto dele. Ninguém quer atacar o Rudy”.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que Rudy Gobert faz parte de um seleto grupo de vencedores do prêmio de Defensor do Ano da NBA. Isso porque, ao longo da carreira, o pivô acumulou quatro honrarias de melhor defensor da liga.

Essa marca coloca Gobert ao lado de nomes como Dikembe Mutombo e Ben Wallace. No entanto, o jogador do Wolves ainda busca provar que seu impacto vai além da temporada regular. Portanto, parar o Jokic em uma série de playoffs tem um peso enorme para seu legado.

Continua após a publicidade

Por fim, com Rudy Gobert em alta, o Timberwolves volta à quadra na quinta-feira (23), às 22h30 (horário de Brasília), para o Jogo 3 da série contra o Nuggets. Por enquanto, cada time venceu o jogo da série.

comentários