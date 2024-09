Ralph Sampson: “Bol Bol pode mudar o jogo da NBA”

Conhecido por sua altura e grande habilidade durante a carreira na NBA, o ex-pivô Ralph Sampson rasgou elogios a Bol Bol. Durante uma entrevista ao The Arizona Republic, o ex-Houston Rockets afirmou que o jogador Phoenix Suns é um “talento de elite”. Além disso, o comparou ao fenômeno Victor Wembanyama.

“O pai de Bol Bol, Manute, não tinha o mesmo talento que o filho tem na NBA”, afirmou Ralph Sampson. “É um jogador que pode mudar o jogo, se quiser. No entanto, ele tem que fazer isso acontecer, precisa ter garra. Não precisa se contentar com o arremesso de três pontos, assim como Wembanyama também não pode”, continuou.

“Bol precisa encontrar seu nicho, ir para a cesta e pontuar. Esse é o aprendizado que o desenvolvimento do jogo deve seguir. Vai levar alguns anos para isso. Entretanto, se eles conseguirem e colocarem o trabalho necessário, serão jogadores realmente bons”, completou.

Publicidade

O comentário de Sampson em Bol, no entanto, representa uma aposta em uma eterna promessa da NBA. Escolha de segunda rodada em 2019, o pivô sudanês impressionou por suas habilidades, apesar de seus 2,21 metros de altura. Desse modo, ele era a grande aposta de “steal” do Draft pelo Denver Nuggets.

O jogo do pivô, contudo, jamais alcançou às expectativas traçadas. No Nuggets, por exemplo, ele jogou durante três temporadas e terminou com médias de 2.7 pontos e 1.2 rebote. Na sequência, passou uma temporada pelo Orlando Magic, onde recebeu mais oportunidades como titular, mas se limitou a 9.1 pontos e 5.8 rebotes em 2022/23. Atualmente, ele está no Phoenix Suns, em um contrato de two way.

Publicidade

Leia mais sobre Bol Bol!

Os números, aliás, são a prova de que a comparação com Wembanyama não são justas. A única semelhança, até o momento, são suas alturas. Enquanto Bol tem 2,21 m, o francês tem 2,24 m. O astro do Spurs, por outro lado, já demonstra que as expectativas em relação ao seu potencial são justas. Em 2023/24, afinal, ele registrou 21.4 pontos e 10.6 rebotes, além de 3.6 tocos, sendo a melhor marca da temporada.

Durante a mesma entrevista, inclusive, Sampson também reconheceu o talento de Wemby. Segundo ele, o craque do Spurs é “um jogador diferente” no basquete atual.

“Wenbanyama tem grandes habilidades e uma ética de trabalho incrível. Além disso, [apesar da sua altura], ele não precisa jogar no garrafão. Afinal, não há caras grandes que possam jogar contra ele, uma vez que enfrenta caras menores. Então, o jogo é completamente diferente”, explicou Sampson.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA