Quentin Grimes: “Fui um agente livre sem controle nenhum”

Ser agente livre, certamente, não foi uma experiência de sonhos para Quentin Grimes. O ala-armador viveu um longo impasse com o Philadelphia 76ers e, por fim, passou longe de conseguir o contrato que gostaria. Teve que pegar a oferta qualificatória (OQ) e, por isso, vai voltar a testar o mercado na próxima offseason. Muita gente pode ver tudo como uma derrota, mas ele crê que o fim da história foi positivo.

“Foi um processo em que todos sabiam que não tinha controle da situação. Certamente, eu fui um agente livre sem controle nenhum mesmo. Mas isso é passado agora. E, mais do que isso, sei que a NBA é um negócio. O que importa é que voltei não só para jogar pelo meu time, mas também pela cidade de Philadelphia”, celebrou o atleta, na reapresentação à equipe.

É impossível, no entanto, não pensar que Quentin Grimes teve uma decepção durante a offseason. Aceitar a OQ significa que não conseguiu um acordo com o 76ers. E, além disso, não houve interesse de outras franquias a ponto de torná-lo “refém” do detentor dos seus direitos. Mas nada disso o deixou mais incomodado do que as incertezas em torno de sua carreira.

“A espera foi a parte mais dura do processo. Mas, como disse, eu já sei que a liga é um negócio. Não vou mentir que não queria ter fechado um vínculo mais longo, mas estou contente em seguir nessa cidade. Queria ficar e, por isso, estou feliz. Agora, o foco é só fazer tudo o que for possível para ajudar esse time a vencer jogos”, garantiu o ala-armador de 25 anos.

Sem mudança

Apesar do fim da offseason, Quentin Grimes ainda não se livrou do peso de ser agente livre. Ativar a OQ, em síntese, quer dizer que ele volta a testar o mercado em 2026. A única diferença é que vai ser irrestrito, ou seja, sem ter os direitos “presos” ao Sixers. Isso significa que colocá-lo em quadra pode não ser vantajoso para a equipe, né? Sim, mas a comissão técnica já tratou de tranquilizar o atleta.

“Conversei com os técnicos e todos me deixaram bem tranquilos. Querem que entre em quadra e, antes de tudo, jogue o meu basquete. Manter o estilo agressivo para fazer as jogadas certas. Mas estou pronto para ser o jogador que precisarem também. Eles têm confiança em mim como alguém que pode impactar o jogo nos dois lados da quadra. E, se for o necessário, é isso que vou fazer”, cravou o ala-armador.

É certo que Grimes vai ter que encarar a agência livre mais uma vez em menos de um ano. No entanto, ele quer deixar essa preocupação para depois. “O meu primeiro treino com o grupo foi ótimo. Mas, acima de tudo, estou feliz por deixar tudo o que aconteceu para trás. Eu estou focado em competir junto com os meus colegas agora, pois esse é o lugar em que quero estar”, reforçou.

Mágoa?

Grimes entrou na offseason com a esperança de fechar uma extensão de quatro anos. O Sixers também dizia isso, mas teve uma postura um tanto diferente. O agente do atleta revelou, por exemplo, que o time só fez uma proposta ao atleta no fim de setembro. Isso poderia ser um fator para “azedar” a relação entre as partes. Apesar disso, ele diz que o seu sentimento é bem diferente do que se imagina.

“Não ficou mágoa nenhuma depois de tudo. Afinal, eu estou aqui para jogar basquete e controlo o que posso controlar. Ou seja, questões como a minha condição física e como me empenho nos treinos. As discussões de contratos, por exemplo, ficam nas mãos do meu agente. Torço para que, no fim da próxima temporada, acertemos algo para ficar ainda mais tempo aqui”, finalizou o jovem jogador.

