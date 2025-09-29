Joel Embiid apoia Quentin Grimes em impasse com o 76ers

Joel Embiid e Quentin Grimes vão ser colegas de elenco na próxima temporada? É duro, por enquanto, fazer uma aposta. O Philadelphia 76ers já se reapresentou para os treinos de preparação, mas o ala-armador segue como agente livre restrito. As duas partes estão longe de um acordo. E o astro da equipe não teve medo de mostrar o seu apoio ao companheiro.

“Eu não culpo ninguém em situações como essa. Não culpo os jogadores porque isso é um negócio e precisamos tomar conta dos nossos interesses. Faria a mesma coisa na situação de Quentin, então acho que ele está em seu direito. Um agente livre tem que fazer, antes de tudo, o que for melhor para si mesmo e sua família. É o certo”, defendeu o pivô camaronês.

O fim da offseason levou Grimes a adotar uma postura mais firme. Ele não só recusou se reapresentar com a equipe, como também não viaja com o elenco para os trabalhos em Abu Dhabi. Afinal, até que um acerto saia, ele não está sob vínculo com a franquia. Embiid disse que entende a posição do colega, mas não vai fazer campanha por um “final feliz”.

“Esses impasses já aconteceram algumas vezes e sempre reajo da mesma forma. Há uma razão para os nossos atletas estarem aqui. Afinal, você quer estar no time? Se sim, então sempre vai ser bem-vindo. Mas, se não quiser seguir conosco, nós não podemos forçar ninguém a nada. A questão é que, enquanto jogadores, isso é um negócio para nós e temos que pensar em nossos interesses”, reforçou o veterano.

Distrações

Joel Embiid sabe que a tendência é que a situação de Quentin Grimes se resolva antes do fim da semana. Mas sempre há uma chance, mesmo que pequena, do impasse se alongar para o começo da temporada. Ele torce, em particular, para que isso não ocorra. Um drama como esse se arrastando pela campanha regular, certamente, seria uma distração em uma temporada crítica para o 76ers.

“Eu não fico chateado com nenhum jogador. Mas, ao mesmo tempo, acho que o nosso foco precisa estar em quem está aqui e o que estamos fazendo como time. Afinal, como vamos melhorar a cada dia se deixarmos que os boatos virem distrações? Em especial, após tudo o que aconteceu na última temporada?”, questionou o campeão olímpico.

Embiid fala sobre o assunto com conhecimento de causa. Pois ele garante que foi um dos fatores que levaram o Sixers ao fracasso do primeiro semestre. “Nós lidamos com muitas especulações vindas de fora do vestiário durante a campanha passada. Isso afetou vários jogadores aqui dentro. Não só atletas, aliás”, revelou.

Só um ano

Os problemas na negociação de contrato levaram o Sixers e Grimes a mudarem as suas expectativas. O time queria, a princípio, fechar um contrato de longa duração. O ala-armador, por sua vez, queria um vínculo com salários na faixa dos US$25 milhões por temporada. Nada disso vai acontecer. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, o jogador deve voltar ao mercado já na próxima offseason.

“Tudo aponta para um acerto de um ano entre as partes. Ele deve pensar em aceitar a oferta qualificatória de US$8,7 milhões e, assim, ter uma cláusula de veto para trocas. Para ceder esse direito, Philadelphia teria que oferecer valor acima da exceção salarial média. Ou seja, estamos falando em algo entre US$15-19 milhões pela temporada”, contou o jornalista.

