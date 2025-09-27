76ers “ofende” Quentin Grimes com oferta de novo contrato

O Philadelphia 76ers demorou a offseason inteira para, por fim, fazer uma proposta de extensão de contrato para Quentin Grimes. E, depois de tanta espera, decepção foi a melhor palavra para definir a situação. A oferta, afinal, soou como uma ofensa perto da pedida do atleta. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, todas as partes seguem longe de um acordo.

Continua após a publicidade

“Depois da alta produção de Quentin em março, o seu empresário começou as férias pedindo US$25 milhões por ano. Mas, quando a proposta veio, não chegou nem perto disso. O agente me contou que a primeira oferta do time foi de US$39 milhões por quatro temporadas. Então, os dois lados estão bem longe”, revelou o veterano jornalista.

Não foram só os números da proposta do 76ers, aliás, que desanimaram Grimes. A postura da franquia também não mostrou uma urgência para mantê-lo no elenco em longo prazo. O time precisou de três meses, em síntese, para fazer uma oferta de extensão. E não foi como se as partes não tivessem tido contato no período.

Continua após a publicidade

“A franquia e o jogador iniciaram as conversas durante a Liga de Verão, em Las Vegas. Em seguida, vários cenários de contratos foram vistos. Mas tudo isso não chegou a gerar uma proposta do time. A primeira oferta só veio na semana passada porque a equipe entendeu que há um abismo entre os dois lados. E o abismo segue”, resumiu o ex-repórter da ESPN.

Leia mais sobre o Philadelphia 76ers

Mais um

Os problemas na negociação de contrato levaram o 76ers e Quentin Grimes a mudarem os seus planos. Todos esperavam, a princípio, fechar um vínculo com quatro anos de duração. Mas a história mudou. A tendência é que o atleta fique na equipe, mas por um tempo bem menor. De acordo com Michael Scotto, do site HoopsHype, o ala-armador deve voltar ao mercado na próxima offseason.

Continua após a publicidade

“Tudo aponta para um acerto de um ano entre Quentin e o Sixers. Ele deve pensar em aceitar a oferta qualificatória de US$8,7 milhões e, com isso, ter uma cláusula de veto para trocas. Para ceder esse direito, Philadelphia teria que dar um valor acima da exceção salarial média. Ou seja, falamos em algo entre US$15 e 19 milhões pela temporada”, contou o jornalista.

O cenário é decepcionante porque havia uma impressão de que a franquia se esforçava para fazer uma proposta melhor a Grimes. Deixaram que Guerschon Yabusele, por exemplo, fosse embora para priorizar o ala-armador. Além disso, comentou-se que o time tentava trocar jogadores como Kelly Oubre e Andre Drummond para ter mais flexibilidade.

Continua após a publicidade

Otimismo

Apesar disso, o clima nos bastidores do 76ers ainda é de otimismo sobre o negócio. Grimes, afinal, deve ficar. Fischer apurou que a ideia era manter o jogador em longo prazo, mas a prioridade era que ficasse por ora. Tanto que a equipe nunca cogitou a chance de trocá-lo em uma sign-and-trade. O presidente de operações de Philadelphia, Daryl Morey, confirmou que tudo está na reta final.

“Eu posso dizer que esperamos chegar a uma solução nos próximos dias. E, além disso, nós estamos empolgados para tê-lo conosco por mais tempo. Se conseguirmos acertar essa questão, certamente, Quentin vai seguir muito importante dentro dos nossos planos. O que estamos tentando fazer em nosso futuro passa por ele também”, garantiu o dirigente.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA