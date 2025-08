Quem são os jogadores mais odiados da história da NBA? O Jumper Brasil fez uma lista com os três atletas que mais despertam a ira dos fãs do basquete. Ou seja, são os chamados vilões, aqueles que causam problemas e prejuízos aos outros.

Alguns jogadores são odiados por conta das atitudes reprováveis fora das quadras. Outros por serem desleais e abusarem do trash talk durante os duelos. E tem a categoria daqueles que preenchem todos esses pré-requisitos.

Coincidência ou não, três ex-jogadores da NBA estão presentes no ranking do Jumper Brasil. Hoje, muitos fãs do esporte criticam a liga por ser muito soft. No passado, o jogo era mais físico. Assim, o número de jogadas desleais e brigas era alto.

Três jogadores mais odiados da história da NBA

3. Bruce Bowen

Bowen foi um especialista defensivo que conquistou três títulos pelo San Antonio Spurs. Além disso foi eleito oito vezes para os times ideais de defesa da NBA. Como resultado, ele teve a camisa #12 aposentada pela franquia.

O ala, portanto, era querido pelos fãs do Spurs. Mas era odiado pelos torcedores de outros times. Afinal, Bowen era dissimulado em quadra e fazia jogadas desleais. Desse modo é considerado um dos jogadores mais sujos da história da NBA.

Em sua jogada característica, Bowen colocava a perna por baixo do arremessador e o derrubava enquanto caía, o que resultava em muitas torções de tornozelo. Craques como Steve Nash, Allen Iverson, Kobe Bryant, Chris Paul e Vince Carter foram algumas das “vítimas” da deslealdade de Bowen.

2. Bill Laimbeer

Laimbeer era a alma dos Bad Boys do Detroit Pistons bicampeão da NBA. Afinal, ele era um pivô que jogava duro e abusava da deslealdade. Assim, não tinha a menor cerimônia em ‘descer o braço’ no garrafão.

Também tinha uma péssima reputação em quadra, tanto que se envolvia com frequência em brigas, condutas antidesportivas e discussões acaloradas. Ou seja, Laimbeer era um autêntico ‘fio desencapado’. Por isso é considerado o jogador mais sujo da história da liga. Bill, aliás, protagonizou brigas homéricas com as lendas Larry Bird e Charles Barkley.

Na época em que Laimbeer jogou (anos 80 e 90), a NBA tinha outras regras, já que permitia mais contato. Mas o pivô do Pistons adorava o papel de vilão. Nunca ligou para o que pensavam dele e vibrava quando tirava um rival do sério. Ídolo em Detroit, Laimbeer teve a camisa #40 aposentada pela franquia.

1. Karl Malone

Em quadra, Malone fez uma dupla fantástica com John Stockton no Utah Jazz. No entanto, a longa parceria não resultou em um título sequer. Além disso, o eterno camisa 32 de Utah é o terceiro maior cestinha da história da liga.

Mas por quais motivos Malone encabeça a lista dos jogadores mais odiados da história da NBA? Então, são várias razões. O ex-ala-pivô foi um jogador acima da média, porém adorava distribuir cotoveladas e outras jogadas desleais. Portanto, era um jogador “sujo”.

Mas fora das quadras, o ídolo do Jazz era muito pior. Afinal, ele coleciona atitudes repugnantes. Em 1983, quando tinha 20 anos, Malone engravidou sua vizinha de 13 anos. Na época, ele jogava pelo time da Universidade de Louisiana Tech.

A família da menor de idade, entretanto, se recusou a denunciá-lo por estupro. Depois, as partes fizeram um acordo extrajudicial para que o ex-ala-pivô do Jazz não reconhecesse a paternidade. O filho, em questão, é Demetress Bell, que jogou na NFL entre 2008 e 2013. Além disso, Malone não quis reconhecer a paternidade de seus filhos mais velhos (gêmeos). Mas pelo menos ele perdeu o processo judicial.

E, por fim, Karl Malone assediou a esposa de Kobe Bryant, Vanessa, em 2004. Na época, os atletas eram companheiros no Los Angeles Lakers. Devido ao episódio, Kobe rompeu qualquer relação com o ala-pivô, que não renovou contrato com a equipe. Um ano depois, Malone se aposentou das quadras.

