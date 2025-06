Quem foi o analista que “previu” Indiana Pacers fora dos playoffs da NBA?

O Indiana Pacers foi a grande surpresa dos playoffs da NBA nesse ano. O quarto melhor time do Leste foi campeão da conferência e, assim, vai disputar o título da temporada a partir dessa quinta-feira. A equipe não foi uma aposta popular para chegar às finais no início da campanha. Mas, naquela época, ninguém estava mais pessimista em relação ao futuro finalista do que Kendrick Perkins, da ESPN.

“Eu creio que Indiana caminha para lugar nenhum. Por isso, não vão chegar aos playoffs nessa temporada. Não acho que vai rolar. Kevin Garnett sempre me diz para avaliar os jovens astros pela forma como agem depois que ganham a sua extensão de contrato. Eu olho para um garoto como Tyrese Haliburton e não sei se ele se esforçou o bastante durante as férias. Simplesmente não sei”, avaliou o analista, na época.

A aposta “furada” de Perkins era ousada, em particular, pelos resultados da franquia na campanha anterior. Afinal, o Pacers também surpreendeu na última temporada e esteve na decisão do Leste. Foi derrotado pelo futuro campeão Boston Celtics em cinco jogos. Essa postura do comentarista, no entanto, não estava direcionada ao elenco inteiro. Parecia muito mais uma impressão sobre Haliburton.

“Quando você olha para outros jovens astros da liga nas férias, Tyrese não parece muito comprometido nos últimos meses. Observe como Chet Holmgren e Paolo Banchero, por exemplo, se comportaram durante as férias. Ele esteve nas Olimpíadas e, aliás, lá deu para ver a diferença. Anthony Edwards, sim, mostrou que aprendeu com a experiência de jogar com a seleção”, cravou o ex-pivô.

Apoio famoso

De fato, pouca gente colocava fé no Pacers como um finalista da NBA antes do início dos playoffs. Mas nem todo mundo estava tão pessimista quanto Perkins. Uma pessoa bem mais famosa do que o analista, aliás, mostrou otimismo com as perspectivas da equipe para 2025. O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, apontou o time como um de seus favoritos de assistir antes do início dessa campanha.

“Eu gosto de como Indiana pratica basquete. Tyrese está do meu lado, então é lógico que vou elogiá-los. Mas, mais do que isso, gosto porque é um time que joga com um ritmo envolvente. A bola não para de rodar e adoro esse estilo. Antes de Indiana, por exemplo, adorava ver o Golden State Warriors e o San Antonio Spurs em quadra. Ou seja, esse é o meu gosto”, revelou o político.

Obama disse para Haliburton que queria ver o Pacers ir longe. Mas, com razão, indicou um ponto de melhora para que o time chegasse no patamar em que está agora. “Não tem um jogador que segura a bola e bate por dez segundos em Indiana. Isso sempre agrada a mim. É verdade que vocês poderiam melhorar a defesa, mas quero vê-los bastante na próxima temporada”, concluiu.

Ponto de virada

Vale lembrar, no entanto, que a previsão de Perkins não parecia tão absurda no início da temporada. O Indiana Pacers não teve um bom começo e, assim, dava sinais de que poderia ficar fora dos playoffs da NBA. A equipe perdeu 15 dos primeiros 25 jogos que disputou. O técnico Rick Carlisle admitiu que, até a virada do ano, o time viveu um período de turbulência mesmo.

“Nós tivemos um choque de humildade depois de um calendário duro no início do ano. São momentos em que você depende dos seus veteranos e líderes para manter o clima positivo no elenco. E eles fizeram isso. Janeiro foi um mês chave para a campanha, pois não tínhamos partidas em dias seguintes e recuperamos os nossos atletas. Foi quando a gente embalou de vez”, contou o veterano treinador.

