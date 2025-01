Quem detém o recorde de mais MVPs da NBA? Veja o Hall da Fama da liga

Com a temporada 2024/25 da NBA no seu ponto médio, é hora de rever alguns prêmios importantes, como o MVP, que destaca as estrelas mais valiosas da maior liga de basquetebol profissional do mundo. Se você está acompanhando toda a movimentação em torno dos jogos da NBA e tem suas previsões para esta nova fase da competição, não deixe de aproveitar as casas de apostas com bônus de cadastro para dar os seus palpites.



O sonho de todo jogador da NBA é ganhar o prêmio de MVP (Most Valuable Player, ou Jogador Mais Valioso), que é o reconhecimento dado pela liga ao melhor jogador da temporada regular. O MVP da NBA foi estabelecido em homenagem a Maurice Podoloff – daí o nome do Troféu Maurice Podoloff, o primeiro comissário da NBA – e foi concedido pela primeira vez na temporada 1955/56. A partir da temporada 2019/20, o troféu passou a se chamar Kobe Bryant, em homenagem ao atleta que faleceu alguns meses antes.



Aqui você verá qual jogador da NBA ganhou mais MVPs, um ranking especial por equipe e algumas curiosidades sobre o prêmio.



Jogadores da NBA com mais MVPs



Kareem Abdul-Jabbar, um dos maiores jogadores da história do basquete americano, detém o recorde de mais prêmios de MVP da NBA, nomeado com a honraria seis vezes durante sua carreira. Recorde também por 19 seleções para o All-Star Game, o atleta ganhou seu primeiro MVP na temporada 1970/71 e seu último na temporada 1979-80. Nenhum outro jogador na história da NBA ganhou tantos prêmios de MVP quanto Abdul-Jabbar.



Michael Jordan e Bill Russell empatam com o segundo maior número de prêmios de MVP, com cinco troféus cada. LeBron James e Wilt Chamberlain ganharam o prêmio quatro vezes, enquanto jogadores como Moses Malone, Magic Johnson, Larry Bird e Nikola Jokic ganharam o MVP três vezes cada.



Nikola Jokic foi o último nomeado como MVP da NBA, na temporada 2023-24, ganhando a honra pela terceira vez em quatro temporadas. O pivô do Denver Nuggets derrotou os finalistas Shai Gilgeous-Alexander do Oklahoma City Thunder e Luka Doncic do Dallas Mavericks para o prêmio.



O MVP é uma premiação suficiente para solidificar o legado de um atleta de basquetebol. Todos os 14 jogadores com vários MVPs antes de Nikola Jokic foram nomeados para o Time do 75º Aniversário da NBA, comemorado em 2021. Além disso, todos os atletas condecorados com a honraria estão no Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, hall da fama construído em homenagem a James Naismith, inventor do basquetebol – ou irão para lá quando seus dias de jogo terminarem.



Times com mais MVP da NBA



Analisando por quais times da NBA os prêmios de MVP foram conquistados, as duas equipes com mais titulados de todos os tempos são Boston Celtics (10) e Los Angeles Lakers (8), que ao longo de sua história criaram ciclos lendários contando com estrelas como Bill Russell e Kareem Abdul-Jabbar. O Philadelphia 76ers e o Chicago Bulls aparecem na sequência, com seis atletas contemplados com o prêmio MVP. Milwaukee Bucks e Houston Rockets são titulados com cinco e quatro MVPs, respectivamente.



Curiosidades sobre o prêmio de MVP



Em quase 70 anos de história do MVP da NBA, o prêmio foi concedido a jogadores não americanos apenas nove vezes: uma vez para Hakeem Olajuwon (Nigéria), duas vezes para Steve Nash (Canadá), uma vez para Dirk Nowitzki (Alemanha), duas vezes para Giannis Antetokounmpo (Grécia) e três para Nikola Jokic (Sérvia), o terceiro europeu a ganhar o título de Jogador Mais Valioso da NBA. Em 2022 e 2023, um fato curioso é que os três primeiros colocados na votação de MVP não nasceram nos Estados Unidos, algo que nunca havia acontecido antes.



A votação do MVP era feita por jogadores até a temporada 1979/80. A partir desta temporada, passou a ser realizada por um grande grupo de jornalistas, a maioria dos Estados Unidos e Canadá. Nas últimas temporadas, desde 2018, a NBA permitiu que jornalistas de outros países votassem oficialmente no MVP e nos demais prêmios da liga. Jornalistas e analistas, geralmente entre 100 e 125, sempre votam antes do final da temporada regular, já que não podem levar em conta o que acontece nos playoffs.



Em 2017, a NBA passou a organizar uma premiação de gala para apresentar o MVP. No estilo luxuoso do Oscar, a liga realizou três festas em três anos consecutivos para os finalistas. Em 2020, devido à pandemia do coronavírus, não houve cerimônia de premiação. Desde 2021, essa tendência continua e os prêmios voltaram a ser entregues durante os playoffs.