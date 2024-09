Portland terá time na WNBA na temporada 2026

A cidade de Portland, no estado do Oregon, terá um time da WNBA a partir da temporada 2026. O anúncio oficial foi feito nessa quarta-feira (18). Esta será a 15ª franquia da melhor liga de basquete feminino do mundo, que não passava por um processo de expansão desde 2008.

Além disso, Portland terá a terceira franquia de expansão concedida pela liga. Afinal, nos últimos meses foram anunciadas a Golden State Valkyries, além de uma franquia de Toronto com o nome ainda a ser escolhido. Dessa forma, a partir de 2026, o número de times da WNBA saltará de 12 para 15. Segundo a revista Forbes, a franquia de Portland será de propriedade da Raj Sports, liderada pelos irmãos Lisa Bhathal Merage e Alex Bhathal. Eles pagaram US$125 milhões pelo novo time.

O detalhe é que a cidade já teve uma franquia da WNBA: o Portland Fire, que esteve em atividade entre 2000 e 2002. Portanto, esta será a primeira vez que a liga retornará a uma cidade. A comissária Cathy Engelbert comemorou a volta da WNBA para Portland.

“À medida que a WNBA se estabelece em uma temporada de crescimento sem precedentes, trazer uma equipe de volta para Portland é outro passo importante. A cidade abriga uma comunidade apaixonada de fãs de basquete. Então, combinar essa energia com a visão da família Bhathal de liderar equipes esportivas profissionais de primeira linha garantirá um time competitivo na WNBA para Portland a partir da temporada 2026”, disse a executiva.

De acordo com Lisa Bhathal Merage, a cidade está intimamente ligada aos esportes. Afinal, a sede da Nike fica em Beaverton, região metropolitana de Portland. Além disso, o Trail Blazers é uma franquia da NBA desde 1970. Além disso, Lisa e o irmão são donos do Portland Thorns, equipe da Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL).

“Durante décadas, Portland tem sido o epicentro global do estilo de vida esportivo. Agora, nós somos o epicentro do esporte feminino. Acima de tudo, acreditamos no poder transformador do esporte feminino. Desse modo, estamos emocionados pelo fato de Portland ser um lar da WNBA. Sabemos que as vibrantes e diversas comunidades de Portland se reunirão em torno dessa equipe. Nosso objetivo é que essa organização cresça em parceria com a comunidade de Portland. Enfim, esperamos apoiar as melhores jogadoras de basquete feminino do mundo quando elas estiverem no Moda Center”, afirmou Lisa.

Portanto, a partir da temporada 2026, Portland terá duas franquias de basquete: o Trail Blazers e o novo time da WNBA. Além disso, o Moda Center será o palco de jogos tanto da NBA quanto da liga feminina. Inaugurada em 1995, a arena tem capacidade para 19.393 pessoas.

Neste ano, a WNBA teve um aumento significativo na popularidade. Sobretudo por conta da chegada do fenômeno Caitlin Clark à liga. Houve, por exemplo, um crescimento na audiência de TV e na venda de ingressos para os jogos. Além disso, há dois meses, a liga fechou um lucrativo acordo pelos direitos de mídia com Disney, Amazon Prime Video e NBCUniversal. Serão US$ 2,2 bilhões para os próximos 11 anos.

