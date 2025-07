Podcast Amassando o Aro: Semana de AmericupW e agência livre

Na NBA, a conversa é sobre a agência livre. Kevin Durant saindo do Phoenix Suns e indo para o Houston Rockets parece uma notícia datada, pois era a especulação mais provável dessa offseason. Em outros tempos seria o grande holofote, mas desta vez veio com uma enxurrada de notícias e movimentações onde, sinceramente, mudou muito pouco.

Nesse vai e vem o que chamou a atenção foram as movimentações do Denver Nuggets, desfazendo erros da última temporada e do Memphis Grizzlies, que parece estar projetando um time mais competitivo. O Milwaukee Bucks resolveu que tinha de mudar os erros anteriores também e dispensou Damian Lillard, que enquanto se recupera já começa a tentar acionar os contatos para retornar as quadras tão logo estiver pronto.

O Leste, parece mesmo que vai deixar os fãs desanimados nesta temporada. O Boston Celtics desfez boa parte do time, além de saber que não vai contar com Jayson Tatum por boa parte da temporada. Ou toda ela, né? E, mesmo assim, corre o risco de ficar com mando de quadra nos playoffs. Acho que isso é um bom indicativo do que esperar. Muita gente falou do Atlanta Hawks na agência livre da NBA, mas analisamos no podcast o quão pouco pode ser a evolução do time. Sobra um Cleveland Cavaliers dedicado, um New York Knicks Knicks de técnico novo e pouca coisa mais.

Falamos, claro, do que tem potencial para virar a nova novela da NBA, a situação de LeBron James. Ele fica após a agência livre? Ele vai ser trocado?

O Brasil vai navegando em mares tranquilos na AmericupW. É possível perceber a diferença de nível que as jogadoras da WNBA já tem em relação aos outros times e até com as companheiras de time. Também é possível reparar que o trabalho atual vai surtindo efeito e o time vem se apresentando bem defensivamente. O Brasil tomou pouquíssimos pontos e teve como maior pontuação contrária a do Canadá com 65 pontos. Todas as outras ficaram abaixo dos 50.

Agora nas quartas de final, o Brasil vai enfrentar o México, último colocado do grupo B. Se passar, pega o vencedor do duelo de Argentina e Puerto Rico. Do outro lado, tudo se desenha para uma semi entre Canadá e EUA. A final deve ser contra os Estados Unidos, se chegarmos até lá, como parece. Ai teremos um bom teste, mesmo com os Estados Unidos vindo com um time basicamente de meninas da NCAA.

Neste episódio, nós falamos do que esperar, das outras movimentações, das notícias da NBA, da LDB, das trocas da NBB e de muito mais. Então comece bem o final de semana, aperte o play e venha com a gente!

