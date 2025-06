E o título ficou com o Oklahoma City Thunder

Mais uma daquelas edições de campeão do podcast. Se na edição passada falamos da virada do Franca e o tetra campeonato, nesta vamos falar de campeonatos regionais da Europa, mas, claro, principalmente da NBA. Hoje, é sobre o título do Oklahoma City Thunder.

Em terras brasileiras, temos a seleção feminina jogando contra o Canadá em amistoso, em dia de desafio das estrelas, e se dando muito bem. Ótima vitória do Brasil, que já da um gás extra para a AmericupW. Passar da primeira fase não deve ser difícil, mas tem de jogar direitinho, entrosar e tentar fugir das americanas até a final.

Já na Copa do Mundo de 3 x 3 a coisa não foi tão bem para o Brasil, não. Com apenas uma vitória, em cima da Ucrânia, a seleção ficou de fora da segunda fase do campeonato que esta acontecendo na Mongólia. Pareceu uma experiência válida, levando quatro meninas que vão muito bem em seus clubes na LBF, como a Gabi Guimarães e Sossô.

No masculino, a surpresa ficou com a confirmação da volta do Cristiano Felício para a temporada 2025/26 da NBB, jogando pelo Franca. Tivemos também a premiação com os melhores da temporada e com o Minas, líder da regular e vice campeão, sobrou apenas um prêmio. O MVP ficou com o Brite, que fez uma segunda parte da temporada espetacular. Para fechar, falamos um pouco do começo da LDB.

Na Europa tivemos uma ótima surpresa, o Paris Basketball foi o campeão do campeonato francês para coroar um ano incrível do time e do primeiro ano como técnico principal do Tiago Splitter. Pena que ele está de saída, voltando como assistente na NBA. Mas nada como fechar com chave de ouro. Na liga espanhola deu o óbvio, Real Madrid campeão mais uma vez, desta vez em cima do Valência.

E o Valência é mais um que estará na Euroleague do ano que vem, acompanhado do Hapoel Tel Aviv, time de Bruno Caboclo (será que eu deveria dizer por enquanto?) e de, aparentemente, uma superestrela: Russell Westbrook! Se tudo estiver certo no que foi noticiado, ele fechou por três anos e US$150 milhões! O que esta acontecendo?

Título do Thunder

E claro, o prato principal da noite ficou para o fim, a NBA! Temos um novo campeão. E claro, com Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder na final, só poderia ser um campeão inédito mesmo. E o jogo já começou com um acontecimento. Tyrese Haliburton havia feito três das quatro bolas de três que havia tentado, mas acabou estourando o Aquiles.

Com a lesão na panturrilha que ele estava arrastando havia alguns jogos, acabava forçando demais o tendão e não é raro isso acontecer. Agora, a próxima temporada quase toda deve ser perdida. Uma tristeza grande para o atleta, para a torcida, para quem gosta do esporte, mas principalmente, ali no momento, para o time. Ainda assim o Pacers conseguiu ir vencendo para o intervalo. Mas não foi o suficiente. Oklahoma City Thunder se acertou em quadra, controlou melhor o segundo tempo e venceu, conquistando o título da NBA. O melhor time da temporada regular foi campeão, Shai Gilgeous-Alexander ganhou o MVP da temporada e foi o MVP das finais.

Falamos disso, do Draft, das trocas, de quem mais foi MVP na regular e nas finais, se foi justo, da WNBA com a Kamilla cestinha e muito mais. Então comece seu final de semana bem, aperta o play e vem com a gente.

