Playoffs da NBA: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Nesse domingo (19), Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns começam sua série de playoffs na conferência Oeste da NBA em 2025/26. De um lado, um time que é o atual campeão da NBA, vencedor de pelo menos 64 jogos nos últimos três anos e que está em busca da história. Do outro, uma equipe que poucos apostavam que estaria viva a essa altura, que revolucionou seu time e chega querendo surpreender.

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Datas da série Thunder x Suns

19/04: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder – 16h30 (ESPN 2)

22/04: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder – 22h30 (ESPN 2)

25/04: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 16h30 (ESPN 2)

27/04: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns – 14h00 (Não definido)

29/04: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder *

01/05: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns *

03/05: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder *

* Se necessário

O Oklahoma City Thunder chega em alta após um grande fim de temporada. Aliás, é possível dividir o ano deles em três. O começo avassalador de 24 vitórias em 25 jogos que despertou até dúvidas sobre o recorde de triunfos da temporada regular. Uma segunda parte de oscilações, com derrotas para o San Antonio Spurs e a lesão de Shai Gilgeous-Alexander. Por fim, a terceira, com o retorno do astro e um time que quase não perdeu na reta final.

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Shai é o grande favorito a vencer o prêmio de MVP da temporada 2025/26. Se conseguir isso e o título, é provável que se torne o segundo jogador da história da NBA a ter dois prêmios de MVP da fase regular e dois prêmios de MVP das finais em anos consecutivos. O outro é LeBron James.

Mas esse time tem muito mais. Chet Holmgren é um grande candidato aos times All-NBA. O pivô fez mais uma grande temporada defensiva e foi uma segurança para os campeões. Jalen Williams teve ano mais atribulado, lidando com sua lesão no pulso e problemas musculares. Porém, ele está crescendo na hora certa. Lu Dort e Isaiah Hartenstein seguem muito confiáveis.

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Além disso, a profundidade ainda é enorme com: Alex Caruso, Ajay Mitchell, Cason Wallace, Isaiah Joe, Jaylin Williams, Aaron Wiggins e outros.

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Por outro lado, o Phoenix Suns abriu mão do time mais caro da NBA em 2024/25, para voltar a parecer um time de basquete com vida em 2025/26. A contratação de Jordan Ott deu muito certo, a equipe se cercou de ótimos jogadores defensivos que tiveram grande impacto e foi uma ótima história na temporada.

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Devin Booker talvez não tenha os números mais chamativos, mas ainda é um jogador muito acima da média. É visível a diferença do ataque do time quando ele está em quadra, seja acertando muitos arremessos ou não. Sua presença abre espaço para outros jogadores, ele cria jogadas cada vez melhor e é alguém que pode decidir partidas nos minutos finais.

Dillon Brooks e Jalen Green foram os grandes retornos da troca de Kevin Durant. Brooks viveu a melhor campanha da carreira em 2025/26. Líder do vestiário e da defesa, ele teve enorme impacto. Green lidou com lesões, mas está em alta depois de um grande play-in. Fez 35 pontos na derrota para o Portland Trail Blazers e 36 pontos para eliminar o Golden State Warriors.

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Além disso, role-players como Collin Gillespie, Grayson Allen, Royce O’Neale, Jordan Goodwin, Mark Williams e Oso Ighodaro surgiram como grandes destaques em ambos os lados da quadra. Mas isso é o suficiente para que o Suns possa desafiar o poderoso time do Thunder nos playoffs da NBA?

Thunder (64-18: primeiro no Oeste da NBA)

Oklahoma é muito favorito para essa série. Em meio aos “problemas de rico” que a franquia tem, a escolha da rotação pode ser um ponto interessante. As muitas lesões que o time teve, abriram espaço para muitos jogadores ganharem destaque e espaço. Em relação ao time do ano passado, por exemplo, Ajay Mitchell é um nome central que não estava na rotação. Ele certamente está jogando agora.

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Um nome que pode ver a minutagem caindo é Aaron Wiggins. Ao menos foi a tendência final da temporada regular.

O Suns muito dificilmente oferecerá resistência para eliminar Oklahoma. Mas é uma boa defesa, muito boa nos melhores dias. Eles tem um grupo que pode incomodar e testar dois dos velhos problemas de Oklahoma: O arremesso de três pontos e a criação de jogadas além de Shai Gilgeous-Alexander.

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Jalen Williams jogará em seu melhor logo de cara, mesmo contra nomes como Dillon Brooks e Royce O’Neale sendo físicos com ele? O já citado Mitchell pode manter seu protagonismo em sua estreia nos playoffs? Em relação aos arremessos, eles podem converter com consistência. Isaiah Joe, por exemplo, é um nome que tem dificuldade de estar em quadra por muito tempo nessa época do ano por conta da defesa e é um ótimo arremessador.

Em suma, o time deu sinais positivos em relação a ambos os pontos na fase regular. Mas os playoffs são sempre um teste maior e Phoenix pode tentar desafiá-los nesse sentido.

Suns (45-37: oitavo no Oeste da NBA)

Bom, se o Suns pode fornecer alguns testes defensivos ao Thunder nos playoffs da NBA, imagine então o contrário. Phoenix tem sido um time com muita dificuldade para fechar jogos. O play-in mostrou um pouco disse inclusive. A equipe parecia pronta para a vitória contra Portland, até não conseguir mais cestas e levar um show de Deni Avdija do outro lado.

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Contra o Warriors, a franquia foi bem, sobretudo em uma ótima noite do perímetro. Mas aqui vai o número preocupante: Phoenix foi a 27ª eficiência ofensiva da NBA em últimos quartos do mês de março para frente.

Foi um período muito afetado por lesões. Enquanto Jalen Green enfim ficou saudável, Devin Booker e Dillon Brooks passaram por lesões. Outros dois que tem revezado entre a quadra e o departamento médico foram Mark Williams e Grayson Allen, importantes complementos desse time.

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É justo dizer que o time perdeu alguma identidade nas últimas semanas. Jordan Ott ainda está encaixando o melhor time outra vez, até porque agora tem Green em relação ao começo de 2025/26, onde a equipe andou pelo top-6 do Oeste em grande parte das semanas.

Contra a defesa que melhor pressiona o portador da bola na NBA, Phoenix será muito exigido. Devin Booker, que tem sido o controlador do jogo nessas situações, será caçado por vários defensores incríveis, sobretudo Lu Dort.

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O que pode definir

Em seus melhores momentos em 2025/26, Phoenix conseguia gerar ótimos arremessos de três pontos, com vários bons arremessadores para convertê-los. Esse é um lado em que Oklahoma nem sempre tem tanto poder de fogo. Talvez ter a vantagem nesse sentido (apesar do time do Arizona não viver esses dias citados) possa ser importante para tornar os jogos competitivos.

Pelo lado de Oklahoma, inutilizar Devin Booker pode estar ao alcance deles. Lu Dort, Cason Wallace, Alex Caruso, Jalen Williams, são muitos corpos para parar o astro rival. Se Booker sofrer, Phoenix passa a depender muito de cestas e até da criação de jogo de Dillon Brooks e Jalen Green, jogadores que costumam ser mais ineficientes nos playoffs.

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Phoenix venceu dois dos cinco jogos entre eles em 2025/26. Um deles no último dia da temporada regular, em jogo para cumprir tabela com reservas. Mas a outra vitória pode contar a história do que o Suns precisa contra o Thunder nos playoffs da NBA. Defesa agressiva contra Shai Gilgeous-Alexander. Um rival frio do perímetro e por fim, uma bola tripla no último segundo de Devin Booker para ganhar o jogo.

Talvez eles façam isso uma vez. Duas? Será difícil. No fim, talvez nenhuma seja a resposta ideal. Afinal, Oklahoma é o melhor time por muito nas virtudes de ambos e também nos defeitos. Essa é uma série que deve acabar rápido.

Palpite: Thunder em quatro