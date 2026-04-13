Scottie Barnes: “Raptors sempre acreditou que disputaria playoffs”

Após quatro anos, Scottie Barnes e companhia levaram o Toronto Raptors aos playoffs. O time do Canadá voltou à pós-temporada após uma campanha de 46 vitórias e 36 derrotas, que garantiu a quinta posição do Leste. Desse modo, o adversário na primeira fase será o Cleveland Cavaliers.

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A última vez que o Raptors alcançou os playoffs foi em 2022, quando também terminou na quinta posição. Desde então, a equipe acumulou seguidas campanhas negativas. Algo que, segundo Barnes, não impediu que todo o elenco tivesse confiasse que este ano seria diferente.

“Desde antes de 2025/26, o time acreditou que disputaria os playoffs“, disse Scottie Barnes. “O ano sempre tem altos e baixos, mas soubemos superar. Conseguimos passar por isso como equipe. Agora, estejam todos prontos para o jogo físico. Entrem para vencer”.

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Mesmo com a confiança, a vaga para os playoffs não foi fácil. Com quatro times na disputa pelas últimas duas vagas diretas, o Raptors chegou na última rodada precisando vencer para avançar à próxima fase.

Desse modo, diante do Brooklyn Nets, o time de Toronto dominou do início ao fim e venceu por 136 a 101. Scottie Barnes foi um dos destaques ao marcar um triplo-duplo, com 18 pontos, 12 rebotes e 12 assistências, para ajudar o Raptors a garantir a vaga direta aos playoffs.

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Além da vitória, o Raptors contou com uma combinação de resultados para ficar na quinta posição. Isso porque precisava de uma vitória do Miami Heat sobre o Atlanta Hawks e a derrota do Orlando Magic para o Boston Celtics. Os dois resultados aconteceram e Toronto ganhou a colocação.

O salto representou uma ótima notícia para o Raptors. Afinal, se tivesse terminado em sexto, o time enfrentaria o New York Knicks, para quem perdeu todos os jogos em 2025/26. Já contra o Cavs, rival da primeira fase, foram três vitórias.

“É óbvio que nunca definimos como meta ficar em uma posição específica. Focamos no nosso trabalho, no que estava sob nosso controle. Assim, as coisas deram certo. Nosso time venceu 46 jogos, sendo 16 a mais do que no ano passado. Então, teremos a chance de disputa os playoffs“, disse o técnico Darko Rajakovic.

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Um nome que ajudou na evolução do time foi RJ Barrett. Natural de Toronto, o ala chegou ao time em janeiro de 2024 e se consolidou como um dos principais nomes do elenco. Desse modo, ele comemorou a vaga nos playoffs da NBA.

“Desde que cheguei, sempre disse que os resultados vêm quando você faz as coisas do jeito certo. Todo o time trabalhou e evoluiu. Esse é resultado. Ainda é um processo, mas é um grande passo. Então, tenho muito orgulho desse grupo”, disse o ala.