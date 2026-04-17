Play-in da NBA 2025/26 – Rodada de 17 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos desta sexta-feira

Play-in NBA 17 Fonte: Reprodução / X

Play-in da NBA 2025/26 – Rodada de 17 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os dois jogos do play-in da NBA nesta sexta-feira, 17 de abril. O Amazon Prime Video exibe ambos os duelos.

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Agora é vida ou morte! Quem vencer avança aos playoffs. Já quem perder… Entra de férias.

No Leste, o Orlando Magic recebe o Charlotte Hornets. O ganhador do duelo será o oitavo da conferência. Assim, vai pegar o Detroit Pistons na primeira rodada.

No Oeste, o Phoenix Suns enfrenta o Golden State Warriors diante de sua torcida. Quem passar pega o Oklahoma City Thunder, atual campeão, líder da conferência e dono da melhor campanha da NBA.

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Além disso, as duas partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Charlotte Hornets x Orlando Magic – 20h30 (Amazon Prime Video / League Pass)

Golden State Warriors x Phoenix Suns – 23h (Amazon Prime Video / League Pass)

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Escrito por:

Jornalista graduado pela UFMG e pós-graduado em Produção em Mídias Digitais pela PUC-MG. Natural de Ipatinga e residente em BH. Editor do Jumper Brasil desde 2007. Acompanha a NBA desde 1993. Contato: [email protected]

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