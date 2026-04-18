Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 18 de abril

Acompanhe com o Jumper Brasil os quatro jogos que abrem os playoffs da NBA, neste sábado, 18 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.

Os três primeiros jogos do dia serão exibidos pelo Amazon Prime Video. Em Ohio, o Cleveland Cavaliers recebe o Toronto Raptors. Já no Colorado, o Denver Nuggets enfrenta o Minnesota Timberwolves. E, no Madison Sqaure Garden, o New York Knicks pega o Atlanta Hawks.

Já a ESPN 2 e o Disney+ transmitem o último duelo do dia. Na Califórnia, o Los Angeles Lakers recebe o Houston Rockets. LeBron James de um lado, Kevin Durant do outro.

Além disso, as quatro partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – 14h (Amazon Prime Video / League Pass)
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 16h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
Atlanta Hawks x New York Knicks – 19h (Amazon Prime Video / League Pass)
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

Jornalista graduado pela UFMG e pós-graduado em Produção em Mídias Digitais pela PUC-MG. Natural de Ipatinga e residente em BH. Editor do Jumper Brasil desde 2007. Acompanha a NBA desde 1993. Contato: [email protected]

