Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 18 de abril
Acompanhe com o Jumper Brasil os quatro jogos que abrem os playoffs da NBA, neste sábado, 18 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.
Os três primeiros jogos do dia serão exibidos pelo Amazon Prime Video. Em Ohio, o Cleveland Cavaliers recebe o Toronto Raptors. Já no Colorado, o Denver Nuggets enfrenta o Minnesota Timberwolves. E, no Madison Sqaure Garden, o New York Knicks pega o Atlanta Hawks.
Já a ESPN 2 e o Disney+ transmitem o último duelo do dia. Na Califórnia, o Los Angeles Lakers recebe o Houston Rockets. LeBron James de um lado, Kevin Durant do outro.
Além disso, as quatro partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Toronto Raptors x Cleveland Cavaliers – 14h (Amazon Prime Video / League Pass)
Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 16h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
Atlanta Hawks x New York Knicks – 19h (Amazon Prime Video / League Pass)
Houston Rockets x Los Angeles Lakers – 21h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)