Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 19 de abril
Acompanhe com o Jumper Brasil os quatro jogos válidos pela primeira rodada dos playoffs da NBA, neste domingo, 19 de abril. Todos os duelos terão a transmissão em português.
A ESPN 2 e o Disney+, por exemplo, exibem as duas primeiras partidas do dia. No TD Garden, o Boston Celtics recebe o Philadelphia 76ers. Já o atual campeão, Oklahoma City Thunder, pega o Phoenix Suns diante de sua torcida.
E o Amazon Prime Video mostra os duelos que fecham o domingo. Líder do Leste, o Detroit Pistons enfrenta o Orlando Magic. Por fim, no Texas, o San Antonio Spurs recebe o Portland Trail Blazers.
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Além disso, as quatro partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 14h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder – 16h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Orlando Magic x Detroit Pistons – 19h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs – 22h (Amazon Prime Video / League Pass)