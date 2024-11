Patrick Beverley: “Russell Westbrook está no topo dos armadores da história”

Russell Westbrook e Patrick Beverley tiveram encontros memoráveis na década passada. Em diversos confrontos entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, o armador, atualmente na Europa, foi um algoz do MVP de 2016. Entretanto, a relação mudou após a parceria no Los Angeles Lakers. Desde então, o ex-NBA crava o antigo companheiro como um dos grandes da história.

“Russell Westbrook está no topo dos armadores na história. Se estamos falando de habilidade, talento e números, temos que colocá-lo como o maior armador que já jogou o jogo”, afirmou Beverley. “Não estamos falando de títulos. Estou falando de estatísticas individuais. Isso é tudo. O que te torna melhor que a próxima pessoa? Os títulos não tornam. Você pode ter um time melhor, mas isso não te faz melhor que outro cara”, acrescentou.

O motivo para Patrick Beverley colocar Russell Westbrook como maior armador da NBA é uma reação a um feito recente. Na vitória do Denver Nuggets diante do Memphis Grizzlies, o veterano atingiu seu 200º triplo-duplo na carreira. A marca, aliás, é a maior da história. Desse modo, por alcançar um feito inédito, o ex-Bucks cravou que o jogador está no topo da sua posição.

Beverley ainda trouxe outros nomes na discussão. Enquanto descartou Curry pela falta de triplos-duplos, ele comentou sobre Magic Johnson e Oscar Robertson. Os dois, afinal, terminaram suas carreiras com 181 e 138 jogos com a marca. O ex-armador da NBA, porém, não os vê no mesmo nível do ídolo do Thunder.

“Ninguém vai alcançar Westbrook. Magic Johnson pode se levantar, mas ainda assim não alcançaria Russell em triplos-duplos porque ninguém nunca fez isso. E aí alguém vai gritar: ‘Não se esqueça de Oscar Robertson’. E aí, de repente, você tem um cara que fez 200 triplos-duplos e teve média de triplo-duplo por duas temporadas e meia, e ninguém nem fala sobre isso. Acho que é porque ele é Russell Westbrook”, completou o ex-NBA.

‘Melhor da história’

A opinião não se limita a Beverley. Recentemente, o ex-jogador Rashad McCants também colocou o astro do Denver Nuggets como o melhor da história na posição. O motivo para colocar o armador como o maior é o mesmo de Beverley: os 200 triplos-duplos na carreira.

“Por essa métrica, Westbrook seria o melhor armador de todos os tempos. Considerando que o duplo-duplo com pontos e assistências é um dos aspectos mais valorizados na posição de armador. Quantas duplos-duplos você pode fazer? Você consegue ter média de duplo-duplo? Mas Westbrook teve uma média de triplo-duplo como armador. Ele conseguiu isso quatro vezes. Então, como não pode estar no topo com 200?”, questionou McCants.

Westbrook conquistou sua primeira temporada com médias de triplo-duplo em 2016/17. Na época, ele conseguiu 31.6 pontos, 10.7 rebotes e 10.4 assistências. Desse modo, foi eleito MVP da NBA pela primeira e única vez na carreira.

Na época, ele se tornou o segundo com o feito, uma vez que Oscar Robertson havia conseguido. Porém, Westbrook repetiu o feito em mais três oportunidades. Portanto, se tornou figura absoluta ao se discutir sobre triplos-duplos na NBA. Não à toa, é o líder da estatística.

