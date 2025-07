“Paolo Banchero é melhor do que Victor Wembanyama”, dispara ex-NBA

Paolo Banchero e Victor Wembanyama são dois dos grandes jovens talentos da NBA hoje. Mas, em uma comparação, quem é melhor? É provável que a maioria das pessoas prefira o pivô francês nessa disputa. Há um jogador da liga, no entanto, que está na contramão. Jeff Teague declarou que ficaria com o ala nascido nos EUA.

Continua após a publicidade

“Eu escolheria Paolo antes de Victor. Acho que ele é melhor porque Victor, por enquanto, não fez nada ainda nessa liga. Ele não fez nada, não conquistou nada. Nós gostamos do garoto, para resumir, por ser uma aberração da natureza”, cravou o all-star da liga em 2015. A declaração polêmica aconteceu em seu podcast, o “Club 520”.

É verdade que Banchero e Wembanyama, a princípio, têm trajetórias bem parecidas na NBA. Ambos foram primeiras escolhas de draft e ganharam o prêmio de novato do ano. Mas, por mais que o líder do Orlando Magic seja um dos astros em ascensão da liga, o jogador do San Antonio Spurs sempre foi visto como um fenômeno do basquete.

Continua após a publicidade

Teague reconhece o potencial do francês, mas espera resultados mais expressivos dele. “A defesa de Victor é incrível, certamente. A verdade, no entanto, é que nós só o vimos atuar nesse nível por meia temporada. Não me levem a mal, pois ele é incrível mesmo. Mas eu opino com o que aconteceu até agora. Quero ver mais dele”, concluiu.

Leia mais sobre Victor Wembanyama

Justo?

A prova de que Paolo Banchero e Victor Wembanyama estão em níveis diferentes para o público da NBA ocorreu na extensão de contrato do ala. Afinal, muitas pessoas questionaram o fato do Magic oferecer um vínculo máximo ao jovem astro. Virou uma discussão. Mas o analista Zach Lowe, do site The Ringer, vê a reação sem fundamento.

Continua após a publicidade

“Há quem diga que Paolo não é eficiente porque arremessa de média distância demais e coisas assim. Não sabem se ele é um líder técnico mesmo. Eu não sei qual é o basquete que essas pessoas veem, pois esse garoto é incrível. Então, está mais do que ok dar-lhe o máximo. Não tenho dúvida nenhuma disso”, cravou o respeitado comentarista.

Independentemente das opiniões externas, o Magic nunca hesitou no “pesado” contrato com Banchero. “Esse acordo reflete a nossa confiança no talento, caráter e desejo de vencer no mais alto nível que Paolo mostra. E, ao mesmo tempo, mostra a confiança de Paolo em nossa organização e torcedores”, disse o presidente do time, Jeff Weltman.

Continua após a publicidade

Confronto direto

Há uma questão em que Paolo Banchero tem uma vantagem inegável em cima de Victor Wembanyama na NBA: o confronto direto. Os dois jovens talentos se enfrentaram três vezes e o Magic venceu todas contra o Spurs. O ala – que é mais experiente – não só saiu com bons resultados, mas também ganha a comparação nas principais estatísticas.

Banchero teve médias de 19,3 pontos, 7,0 rebotes e 6,3 assistências nas três partidas contra o francês. Além disso, converteu 48,9% dos seus arremessos de quadra nos duelos. Wembanyama anotou 18,0 pontos, 6,0 rebotes e 3,0 assistências, enquanto acertou 47,3% das tentativas de arremesso.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA