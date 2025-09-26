Pacers desfaz acordo com Monte Morris e contrata novo armador

Monte Morris não vai mais ser armador do Indiana Pacers na próxima temporada. O GM Chad Buchanan confirmou que a equipe desistiu da contratação por causa do resultado dos exames físicos do atleta. Mas o espaço já está preenchido de novo. Segundo Tony East, da revista Forbes, o time já tem um acordo com o veterano Delon Wright.

“Monte está com um estiramento na panturrilha, então, infelizmente, não tem condições de jogo. O exame apontou que vai ficar fora de ação por algumas semanas. Por isso, ele não vai estar mais conosco durante a pré-temporada. Vamos seguir em busca de opções para reforçar a nossa armação”, explicou o dirigente.

East apurou que, apesar de voltar atrás no acordo, o Pacers vai seguir com Morris em sua pauta. A franquia vai monitorar a recuperação e, com isso, o acerto pode ser refeito quando ele estiver saudável. Isso se torna mais provável, em particular, se o time tiver problemas na armação.

Indiana procura um armador por causa da grave lesão do astro Tyrese Haliburton. Ele rompeu o tendão de Aquiles durante as finais da NBA desse ano e, como resultado, vai ficar afastado da próxima temporada inteira. O time não buscou um substituto de porte parecido, mas queria um veterano provado para fortalecer a rotação.

Novo substituto

Sem Monte Morris, como citado, o Pacers tem um contrato encaminhado com o armador Delon Wright. East informa que, por enquanto, o único empecilho para assinar contrato são os testes médicos. A expectativa é que ele assine um vínculo não garantido, mas possui grandes chances de ficar no elenco para a temporada regular.

O armador de 33 anos passou por Milwaukee Bucks e New York Knicks na última campanha. Teve espaço limitado saindo do banco das duas equipes, aliás. Mas é um atleta de 10 temporadas e mais de 500 jogos na liga. Na carreira, o veterano registra médias de 6,7 pontos, 3,0 rebotes e 3,0 assistências.

A tendência é que Wright tenha pouco espaço no Pacers em um primeiro momento. O substituto de Haliburton, a princípio, vai ser Andrew Nembhard. Ele atuava ao lado do astro, mas, agora, assume a armação principal. Enquanto isso, assim como já acontecia antes, o veterano TJ McConnell deve ser um reserva com grande importância.

Haliburton

Apesar da reviravolta na chegada de Morris, a recuperação de Haliburton foi um assunto mais discutido do que o reforço. A primeira pergunta para Buchanan, na verdade, foi o pedido de uma atualização sobre o craque da equipe. Apesar de não ser específico, ele garantiu que o time está satisfeito com o andamento do processo.

“Eu não faço parte da nossa junta médica, mas eles diriam que a recuperação de Tyrese está no tempo certo. Todos viram que ele já está andando sem botas protetoras. Está fazendo os exercícios típicos desse tipo de reabilitação, que, a princípio, são tediosos. Mas Tyrese está ótimo e esse é um processo de longo prazo mesmo”, garantiu o GM.

