Tyrese Haliburton credita ser astro da NBA a um jogador do Pacers

Tyrese Haliburton se firmou como um dos astros da NBA com as suas grandes atuações pelo Indiana Pacers. Mas ele não chegou lá sozinho. Apesar de ser um status individual, cada colega de elenco que o motivou e desafiou tem participação nessa ascensão. E, de todos, um companheiro se destaca. O armador afirma que só alcançou a excelência por causa do reserva TJ McConnell.

“Eu sempre digo que TJ me ajudou a virar um astro. Ele contribuiu para que me tornasse um ótimo jogador porque cada treino é um desafio contra esse homem. Aliás, eu perco a maior parte dos coletivos para ele. E perco por causa dele. Então, isso me fez querer ser um melhor jogador e treinar mais duro sempre. TJ motiva todos em torno dele de várias formas”, elogiou o craque, no podcast “The Young Man and the Three”.

McConnell, a princípio, fez um caminho pouco usual para conseguir um espaço na NBA. Ele não foi escolhido no draft de 2015, quando já tinha 23 anos de idade. Por isso, teve que conquistar a sua vaga em um elenco da liga na pré-temporada com um vínculo não garantido. O estilo de jogo combativo e disciplinado na defesa foi o que não só fez com que ganhasse espaço, mas virasse um favorito dos fãs.

“As pessoas vivem me perguntando de como vem a motivação de TJ. Eu acho que, antes de tudo, jogar duro é uma habilidade dele. Ele se entrega em quadra, não importa quem esteja do outro lado. Mas também é muito inteligente e sempre está disposto a fazer as pequenas coisas que o jogo exige. Por isso, se o seu objetivo é ganhar, todos querem alguém como ele”, cravou o líder de Indiana.

Fã famoso

Tyrese Haliburton não foi o único convidado do podcast sobre NBA a exaltar o reserva do Indiana Pacers. O diretor de cinema Spike Lee estava no estúdio e, aliás, foi quem começou a conversa sobre McConnell. O vencedor do Oscar admitiu que, apesar de ser um rival, tem muita admiração pelo armador de 33 anos. Na verdade, é uma rivalidade com a qual os dois lados se divertem.

“Eu adoro TJ em Indiana. Nós conversamos e trocamos provocações o tempo inteiro nos jogos, mas é tudo amor. Ele sempre ‘acaba’ com o New York Knicks, mas o adoro. Eu acho que, por sempre ter sido um garoto ‘branquelo’ e baixo, muita gente o menosprezou em quadra. Então, é daí que vem essa postura dele. Mas você não diz isso só de vê-lo antes da partida, sabe?”, analisou o cineasta.

Lee não esconde que gostaria de ter McConnell no Knicks. A sua inteligência e estilo de jogo esforçado, afinal, são virtudes que não são simples de achar. São coisas que, de certa forma, vem de família. “Ele foi o filho de um treinador, então o basquete veio do berço. E, além disso, disciplina não é algo negociável quando o seu pai é o técnico”, completou.

Transformação

A maioria das pessoas não sabe, mas McConnell nem sempre jogou dessa forma. Ele era um arremessador, por exemplo, no basquete colegial. Foi dessa maneira que chamou a atenção de programas universitários. No entanto, ao chegar na NBA, tudo mudou como um “método de sobrevivência”. Haliburton acha que ele ganha pouco crédito pela transformação que fez em seu estilo de jogo.

“Você precisa ter uma habilidade que o separe da maioria dos jogadores para ser ótimo. TJ percebeu que precisava disso assim que chegou à NBA. O que ele determinou para si mesmo é que marcaria os rivais de lado a lado da quadra e brigaria por cada bola. Com isso, ele ganhou a torcida. Os fãs veem alguém jogando assim e querem torcer por ele, pois é alguém de quem gostam”, contou o jovem armador.

