Técnico do Pacers, Rick Carlisle ganha extensão

De acordo com o jornalista Marc Stein, o Indiana Pacers acertou extensão de contrato com o técnico Rick Carlisle, nesta terça-feira (19). No entanto, os valores o prazo de duração ainda não foram revelados. Apenas, que será um vínculo de “múltiplos anos”. O experiente treinador foi responsável por levar a franquia às finais da NBA após 25 anos.

Continua após a publicidade

Aliás, Rick Carlisle era assistente técnico de Larry Bird quando o Indiana Pacers chegou às finais pela última vez em 2000. Depois, ele assumiu como treinador principal do time entre 2003 e 2007. Portanto, o veterano está em sua segunda passagem na franquia, desde que retornou em 2021. Neste meio tempo ele fez história pelo Dallas Mavericks. Em 13 anos no time do Texas, ele foi campeão em 2011.

Além disso, aos 65 anos, Rick Carlisle é o técnico mais velho em atividade na NBA. Isso porque Gregg Popovich se aposentou no San Antonio Spurs na última temporada, enquanto Tom Thimbodeau está sem equipe após a demissão no New York Knicks.

Continua após a publicidade

Ao longo de sua carreira de 23 anos na NBA, Carlisle tem um histórico de 993 vitórias em fase regular e se tornará o 11º técnico na história da liga a atingir a marca de mil triunfos em 2025/26. Ou seja, é o segundo treinador em atividade com mais vitórias em temporadas regulares. À sua frente está Doc Rivers, do Milwaukee Bucks.

Leia mais!

O técnico do Pacers também é um dos mais vitoriosos em playoffs. Afinal, ocupa a décima posição na história com 86 triunfo em pós-temporadas. Assim, entre os treinadores em atividade, perde apenas para Doc Rivers, Erik Spoelstra, do Miami Heat, e Steve Kerr, do Golden State Warriors.

Continua após a publicidade

Em seu primeiro ano em Indiana, Carlisle trocou Domantas Sabonis com o Sacramento Kings por Tyrese Haliburton. Desde então, o time evoluiu e voltou a disputar playoffs. Então, após dez anos, o Pacers chegou às finais da Conferência Leste em 2024. No ano seguinte, eliminou Bucks, Cleveland Cavaliers e Knicks para ir à decisão da NBA contra o Oklahoma City Thunder. Apesar do revés, levou a série para sete jogos contra o time de melhor campanha de 2024/25.

Por fim, como jogador, Rick Carlisle foi campeão com o Boston Celtics em 1986, sendo o ponto alto de sua carreira de cinco anos na NBA. Além disso, teve passagens por Knicks e New Jersey Nets. Atualmente, ele também é presidente da Associação de Técnicos da liga.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA