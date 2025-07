“Orlando Magic mira ser campeão da NBA”, avisa dirigente

O Orlando Magic já conquistou dois títulos do Leste, mas nunca foi campeão da NBA. E não se engane: apesar das narrativas, a equipe vai atrás da glória inédita em 2026. O presidente de operações da franquia, Jeff Weltman, acompanhou como todos já estão colocando o time como um contender dentro da conferência. Ele revela que a visão é pequena diante das ambições internas.

“Eu sei que há muita conversa por aí porque as lesões deixaram o Leste muito aberto. Mas o nosso objetivo não é sermos campeões de conferência. Orlando quer o título da NBA. Por isso, acho que é bem importante que nós saibamos disputar a nossa corrida. As pessoas vão ter as suas opiniões sobre o nosso potencial, mas temos que seguir as nossas convicções”, cravou o dirigente.

O Magic mostrou ousadia no mercado já antes do draft, fechando uma surpreendente troca por Desmond Bane. O time cedeu várias escolhas de recrutamento para ter o arremessador. Um reforço perfeito, aliás, para a equipe com menor média de cestas e índice de conversão para três pontos. Weltman garante que, antes de tudo, o negócio prova que sabe onde o elenco pode (e precisava) evoluir.

“A gente sabia dos atletas que precisávamos para competir pelas metas que traçamos. Então, nós fomos atrás deles. O plano foi melhorar o nosso ataque, mas tentando não comprometer a identidade defensiva. Formamos um núcleo forte que vai seguir junto por vários anos. E esperamos que, com isso, possam nos conduzir pelo caminho até o topo”, explicou o líder das operações da franquia.

Oportunidade

Para que o Orlando Magic seja campeão da NBA, de qualquer forma, é preciso vencer o Leste. E a conferência está aberta para disputa. As graves lesões de Tyrese Haliburton e Jayson Tatum, por exemplo, devem manter Indiana Pacers e Boston Celtics longe da briga. Os nomes citados são grandes e relevantes, mas Weltman não vê um cenário tão diferente de outras temporadas.

“Sempre vão acontecer lesões nessa liga. E, a princípio, tudo o que nós podemos fazer é torcer para que não sejam do nosso time. Essas lesões vão causar ausências que abrem caminho para oportunidades. Nesse ano, o debate tem sido maior por causa do número de lesões de jogadores importantes em nossa conferência. Mas isso sempre é um fator”, analisou o veterano dirigente.

Weltman entende que, acima de tudo, a onda de lesões não é um fenômeno isolado ou tão raro assim. É uma rotina na liga, em maior ou menor grau, que precisa aproveitar. “Os jogadores que estão lesionados nesse momento vão se recuperar e voltar no ano seguinte. E, então, atletas diferentes vão ser os contundidos da vez e iniciar um novo ciclo”, concluiu.

Dá para competir

E não é só Weltman que está empolgado com as chances do Magic. O ex-jogador Grant Hill, que atuou em Orlando por anos, também está animado para ver o novo time em quadra. Ele vê o trio formado por Bane, Paolo Banchero e Franz Wagner como uma base com o equilíbrio ideal de juventude e talento. E, se tudo der certo, vê a equipe no topo do Leste chegando aos playoffs.

“Eu acho que, certamente, Orlando pode competir contra times como Cleveland e New York. O elenco tem qualidade, então só precisamos ver como tudo vai se encaixar em quadra. Creio que não comprometeram a defesa, que é o carro-chefe do time, depois das mudanças que fizeram. Paolo pode buscar cestas para você nos playoffs, mas, agora, o espaçamento em torno dele é bem melhor”, projetou o lendário ala.

