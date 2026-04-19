Onde assistir playoffs da NBA: Suns x Thunder

Saiba onde assistir ao jogo entre Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder, válido pela primeira rodada dos playoffs temporada 2025/26 da NBA, neste domingo (19). As equipes se enfrentam no Paycom Center, em Oklahoma City, a partir das 16h30 (horário de Brasília).
Datas da série
19/04: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder
22/04: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder
25/04: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
27/04: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
29/04: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder *
01/05: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns *
03/05: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder *
* Se necessário
Phoenix Suns (0)
O Suns teve dificuldades para confirmar a vaga nos playoffs. Após passar toda a temporada brigando por uma das seis posições do Oeste, o time do Arizona ficou na sétima colocação. Porém, perdeu o primeiro jogo do play-in e foi forçado a jogar a segunda partida, vencendo o Golden State Warriors.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Collin Gillespie
|1,91
|26
|G
|Devin Booker
|1,98
|29
|G
|Jordan Goodwin
|1,96
|27
|G
|Jamaree Bouyea
|1,88
|26
|G
|Jalen Green
|1,98
|24
|G
|Ryan Dunn
|2,03
|23
|G
|Amir Coffey
|2,01
|28
|F
|Dillon Brooks
|2,01
|30
|F
|Grayson Allen
|1,94
|30
|F
|Royce O’Neale
|1,93
|32
|F
|Rasheer Fleming
|2,06
|21
|F
|Haywood Highsmith
|2,01
|29
|F
|Isaiah Livers
|1,98
|27
|F
|CJ Huntley
|2,08
|24
|C
|Mark Williams
|2,13
|24
|C
|Oso Ighodaro
|2,13
|23
|C
|Khaman Maluach
|2,15
|19
Time titular: Jalen Green, Devin Booker, Jordan Goodwin, Dillon Brooks e Mark Williams
Oklahoma City Thunder (0)
Atual campeão da NBA, o Thunder chega aos playoffs mais uma vez como favorito. Novamente, a equipe teve a melhor campanha da liga e dominou o Oeste. Por fim, assim como na temporada passada, o astro Shai Gilgeous-Alexander deve garantir o MVP.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Shai Gilgeous-Alexander
|1,98
|27
|G
|Lu Dort
|1,91
|26
|G
|Cason Wallace
|1,93
|22
|G
|Ajay Mitchell
|1,96
|23
|G
|Nikola Topic
|1,97
|20
|G
|Jared McCain
|1,93
|22
|F
|Jalen Williams
|1,97
|25
|F
|Alex Caruso
|1,93
|32
|F
|Aaron Wiggins
|1,98
|27
|F
|Isaiah Joe
|1,93
|26
|F
|Kenrich Williams
|1,98
|31
|F
|Brooks Barnhizer
|1,98
|24
|C
|Chet Holmgren
|2,14
|23
|C
|Isaiah Hartenstein
|2,13
|27
|C
|Jaylin Williams
|2,08
|23
|C
|Thomas Sorber
|2,09
|20
|C
|Branden Carlson
|2,13
|26
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein
Onde assistir Suns x Thunder pelos playoffs a NBA
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 19/04/2026
Horário: 16h30 (horário de Brasília)
Local: Paycom Center, Oklahoma City