Onde assistir playoffs da NBA: Suns x Thunder

Times abrem série válida pela primeira rodada dos playoffs do Oeste

Saiba onde assistir ao jogo entre Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder, válido pela primeira rodada dos playoffs temporada 2025/26 da NBA, neste domingo (19). As equipes se enfrentam no Paycom Center, em Oklahoma City, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Datas da série

19/04: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder
22/04: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder
25/04: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
27/04: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
29/04: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder *
01/05: Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns *
03/05: Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder *

* Se necessário

Phoenix Suns (0)

O Suns teve dificuldades para confirmar a vaga nos playoffs. Após passar toda a temporada brigando por uma das seis posições do Oeste, o time do Arizona ficou na sétima colocação. Porém, perdeu o primeiro jogo do play-in e foi forçado a jogar a segunda partida, vencendo o Golden State Warriors.

Pos Jogador Altura Idade
G Collin Gillespie 1,91 26
G Devin Booker 1,98 29
G Jordan Goodwin 1,96 27
G Jamaree Bouyea 1,88 26
G Jalen Green 1,98 24
G Ryan Dunn 2,03 23
G Amir Coffey 2,01 28
F Dillon Brooks 2,01 30
F Grayson Allen 1,94 30
F Royce O’Neale 1,93 32
F Rasheer Fleming 2,06 21
F Haywood Highsmith 2,01 29
F Isaiah Livers 1,98 27
F CJ Huntley 2,08 24
C Mark Williams 2,13 24
C Oso Ighodaro 2,13 23
C Khaman Maluach 2,15 19

Time titular: Jalen Green, Devin Booker, Jordan Goodwin, Dillon Brooks e Mark Williams

Oklahoma City Thunder (0)

Atual campeão da NBA, o Thunder chega aos playoffs mais uma vez como favorito. Novamente, a equipe teve a melhor campanha da liga e dominou o Oeste. Por fim, assim como na temporada passada, o astro Shai Gilgeous-Alexander deve garantir o MVP.

Pos Jogador Altura Idade
G Shai Gilgeous-Alexander 1,98 27
G Lu Dort 1,91 26
G Cason Wallace 1,93 22
G Ajay Mitchell 1,96 23
G Nikola Topic 1,97 20
G Jared McCain 1,93 22
F Jalen Williams 1,97 25
F Alex Caruso 1,93 32
F Aaron Wiggins 1,98 27
F Isaiah Joe 1,93 26
F Kenrich Williams 1,98 31
F Brooks Barnhizer 1,98 24
C Chet Holmgren 2,14 23
C Isaiah Hartenstein 2,13 27
C Jaylin Williams 2,08 23
C Thomas Sorber 2,09 20
C Branden Carlson 2,13 26

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

Onde assistir Suns x Thunder pelos playoffs a NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Data: 19/04/2026
Horário: 16h30 (horário de Brasília)
Local: Paycom Center, Oklahoma City

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023.

