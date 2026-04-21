Onde assistir playoffs da NBA: Rockets x Lakers

Em casa, o Lakers abriu um a zero na série contra o Rockets

Saiba onde assistir ao Jogo 2 entre Los Angeles Lakers e Houston Rockets, válido pela primeira rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (21). As equipes se enfrentam na Crypto.com Arena, a partir das 23h30 (horário de Brasília).

Datas da série Lakers x Rockets

18/04: Houston Rockets 98 x 107 Los Angeles Lakers
21/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers
24/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets
26/04: Los Angeles Lakers x Houston Rockets
29/04: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *
01/05: Los Angeles Lakers x Houston Rockets *
03/05: Houston Rockets x Los Angeles Lakers *

* Se necessário

Houston Rockets (0)

Sem Kevin Durant, o Rockets não conseguiu fazer frente ao Lakers. Fora de casa, o time de Houston sofreu nos arremessos, com apenas 37.6% de acerto, e marcou 98 pontos. Desse modo, saiu atrás na série de primeira rodada do Oeste.

PosJogadorAlturaIdade
GAmen Thompson2,0123
GJosh Okogie1,9427
GReed Sheppard1,9121
GFred VanVleet1,8332
GAaron Holiday1,8329
GJae’Sean Tate1,9630
GJD Davison1,8523
GTristen Newton1,9624
GIsaiah Crawford1,9824
FKevin Durant2,1137
FJabari Smith Jr.2,1122
FDorian Finney-Smith2,0132
FTari Eason2,0324
FJeff Green2,0339
CAlperen Sengun2,1123
CSteven Adams2,1132
CClint Capela2,0831

Time titular: Reed Sheppard, Amen Thompson, Josh Okogie, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun

Los Angeles Lakers (1)

O Lakers fez valer o mando de quadra para abrir um a zero na série contra o Rockets. Mesmo sem Luka Doncic e Austin Reaves, o time angelino contou com Luke Kennard, que marcou 27 pontos. LeBron James, com 19 pontos e 13 assistências, também foi fundamental para a vitória.

PosJogadorAlturaIdade
GLuka Doncic2,0127
GAustin Reaves1,9627
GMarcus Smart1,9132
GLuke Kennard1,9629
GKobe Bufkin1,9322
GBronny James1,8821
GDalton Knecht1,9924
GNick Smith1,9121
GChris Mañon1,9624
FLeBron James2,0641
FRui Hachimura2,0328
FJake LaRavia2,0124
FJarred Vanderbilt2,0627
FAdou Thiero1,9821
CDeandre Ayton2,1127
CJaxson Hayes2,1225
CMaxi Kleber2,0834
CDrew Timme2,0825

Time titular: Marcus Smart, Luke Kennard, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton

Onde assistir Rockets x Lakers pelos playoffs a NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 21/04/2026
Horário: 23h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena, Los Angeles

