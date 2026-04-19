Onde assistir playoffs da NBA: Blazers x Spurs

Times abrem série válida pela primeira rodada dos playoffs do Oeste

onde assistir nba Blazers Spurs

Saiba onde assistir ao jogo entre Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs, válido pela primeira rodada dos playoffs temporada 2025/26 da NBA, neste domingo (19). As equipes se enfrentam na Frost Bank Center, em San Antonio, a partir das 22h (horário de Brasília).

Datas da série

19/04: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs 
21/04: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs
24/04: San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
26/04: San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
28/04: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs *
30/04: San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers *
02/05: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs *

* Se necessário

Portland Trail Blazers (0)

O Blazers está de volta aos playoffs da NBA após cinco anos. A equipe contou com a evolução de Deni Avdija, que se consolidou como uma estrela da liga, para chegar à pós-temporada. O ala, aliás, foi decisivo no play-in contra o Suns, que garantiu a sétima posição do Oeste.

Pos Jogador Altura Idade
G Jrue Holiday 1,91 35
G Scoot Henderson 1,88 22
G Damian Lillard 1,91 35
G Blake Wesley 1,91 23
G Caleb Love 1,93 24
G Matisse Thybulle 1,96 29
G Shaedon Sharpe 1,98 22
G Vit Krejcí 2,03 25
G Sidy Cissoko 1,98 22
G Javonte Cooke 1,98 26
F Deni Avdija 2,06 25
F Kris Murray 2,03 25
F Chris Youngblood 1,93 24
F Toumani Camara 2,03 25
F Jerami Grant 2,06 32
C Donovan Clingan 2,18 22
C Robert Williams 2,06 28
C Hansen Yang 2,16 20

Time titular: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara e Donovan Clingan

San Antonio Spurs (0)

Pela primeira vez desde a saída de Gregg Popovich, o Spurs está nos playoffs. E a equipe volta à pós-temporada com a segunda posição do Oeste, com um dos elencos mais completos da liga. Entre os destaques, estão De’Aaron Fox, Stephon Castle e o craque Victor Wembanyama.

Pos Jogador Altura Idade
G De’Aaron Fox 1,91 28
G Stephon Castle 1,96 21
G Dylan Harper 1,97 20
G Jordan McLaughlin 1,80 30
F Devin Vassell 1,96 25
F Julian Champagnie 2,03 24
F Keldon Johnson 1,96 26
F Harrison Barnes 2,03 33
F Carter Bryant 2,03 20
F Lindy Waters 1,98 28
F Kelly Olynyk 2,11 35
F David Jones-Garcia 1,98 24
F Emanuel Miller 1,96 25
F Harrison Ingram 1,96 23
C Victor Wembanyama 2,23 22
C Luke Kornet 2,18 30
C Mason Plumlee 2,11 36
C Bismack Biyombo 2,06 33

Time titular: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama

Onde assistir Blazers x Spurs pelos playoffs a NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 19/04/2026
Horário: 22h (horário de Brasília)
Local: Frost Bank Center, San Antonio

Todas as informações da NBA estão no nosso canal e nas nossas redes. Análises, estatísticas e dicas para quem vive o basquete. Inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada. Acompanhe e discuta com a gente tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo!

Escrito por:

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

