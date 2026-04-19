Onde assistir playoffs da NBA: Blazers x Spurs

Saiba onde assistir ao jogo entre Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs, válido pela primeira rodada dos playoffs temporada 2025/26 da NBA, neste domingo (19). As equipes se enfrentam na Frost Bank Center, em San Antonio, a partir das 22h (horário de Brasília).
Datas da série
19/04: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs
21/04: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs
24/04: San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
26/04: San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
28/04: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs *
30/04: San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers *
02/05: Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs *
* Se necessário
Portland Trail Blazers (0)
O Blazers está de volta aos playoffs da NBA após cinco anos. A equipe contou com a evolução de Deni Avdija, que se consolidou como uma estrela da liga, para chegar à pós-temporada. O ala, aliás, foi decisivo no play-in contra o Suns, que garantiu a sétima posição do Oeste.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Jrue Holiday
|1,91
|35
|G
|Scoot Henderson
|1,88
|22
|G
|Damian Lillard
|1,91
|35
|G
|Blake Wesley
|1,91
|23
|G
|Caleb Love
|1,93
|24
|G
|Matisse Thybulle
|1,96
|29
|G
|Shaedon Sharpe
|1,98
|22
|G
|Vit Krejcí
|2,03
|25
|G
|Sidy Cissoko
|1,98
|22
|G
|Javonte Cooke
|1,98
|26
|F
|Deni Avdija
|2,06
|25
|F
|Kris Murray
|2,03
|25
|F
|Chris Youngblood
|1,93
|24
|F
|Toumani Camara
|2,03
|25
|F
|Jerami Grant
|2,06
|32
|C
|Donovan Clingan
|2,18
|22
|C
|Robert Williams
|2,06
|28
|C
|Hansen Yang
|2,16
|20
Time titular: Jrue Holiday, Scoot Henderson, Deni Avdija, Toumani Camara e Donovan Clingan
San Antonio Spurs (0)
Pela primeira vez desde a saída de Gregg Popovich, o Spurs está nos playoffs. E a equipe volta à pós-temporada com a segunda posição do Oeste, com um dos elencos mais completos da liga. Entre os destaques, estão De’Aaron Fox, Stephon Castle e o craque Victor Wembanyama.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|De’Aaron Fox
|1,91
|28
|G
|Stephon Castle
|1,96
|21
|G
|Dylan Harper
|1,97
|20
|G
|Jordan McLaughlin
|1,80
|30
|F
|Devin Vassell
|1,96
|25
|F
|Julian Champagnie
|2,03
|24
|F
|Keldon Johnson
|1,96
|26
|F
|Harrison Barnes
|2,03
|33
|F
|Carter Bryant
|2,03
|20
|F
|Lindy Waters
|1,98
|28
|F
|Kelly Olynyk
|2,11
|35
|F
|David Jones-Garcia
|1,98
|24
|F
|Emanuel Miller
|1,96
|25
|F
|Harrison Ingram
|1,96
|23
|C
|Victor Wembanyama
|2,23
|22
|C
|Luke Kornet
|2,18
|30
|C
|Mason Plumlee
|2,11
|36
|C
|Bismack Biyombo
|2,06
|33
Time titular: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama
Onde assistir Blazers x Spurs pelos playoffs a NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 19/04/2026
Horário: 22h (horário de Brasília)
Local: Frost Bank Center, San Antonio