Onde assistir play-in da NBA: Magic x 76ers

Equipes disputam a sétima vaga do Leste nos playoffs da NBA

onde assistir nba 76ers magic Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir ao jogo entre Orlando Magic e Philadelphia 76ers, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (15). As equipes se enfrentam na Xfinity Mobile Arena, em Charlotte, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

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Orlando Magic (45-37)

O Magic esteve a um jogo de garantir a vaga direta aos playoffs. Se não fosse a derrota para o time reserva do Boston Celtics, a equipe estaria com a sexta posição do Leste. Porém, o revés forçou a ida ao play-in. A esperança agora está na dupla Franz Wagner e Paolo Banchero.

Pos Jogador Altura Idade
G Jalen Suggs 1,93 24
G Desmond Bane 1,98 27
G Anthony Black 2,01 22
G Jase Richardson 1,87 20
G Jevon Carter 1,85 30
F Franz Wagner 2,08 24
F Paolo Banchero 2,08 23
F Tristan da Silva 2,03 24
F Jonathan Isaac 2,08 28
F Jett Howard 2,03 22
F Noah Penda 2,03 21
F Alex Morales 1,98 28
F Jamal Cain 2,01 27
C Wendell Carter 2,08 26
C Goga Bitadze 2,11 26
C Moritz Wagner 2,11 28
C Colin Castleton 2,11 25

Time titular: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr

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Philadelphia 76ers (45-37)

Assim como o Magic, o 76ers também ficou próximo da vaga direta. No entanto, na rodada final, o time garantiu a vitória, mas ficou de fora por conta das outras combinações de resultado. A ida ao play-in, ainda assim, é um bom resultado para um elenco que conviveu com lesões ao longo de 2025/26.

Pos Jogador Altura Idade
G Tyrese Maxey 1,88 25
G VJ Edgecombe 1,96 20
G Kyle Lowry 1,83 40
G Quentin Grimes 1,96 25
F Paul George 2,03 35
F Dominick Barlow 2,06 22
F Kelly Oubre 2,01 30
F Trendon Watford 2,03 25
F Justin Edwards 2,03 22
F Dalen Terry 2,01 23
F MarJon Beauchamp 2,01 25
F Jabari Walker 2,01 23
C Joel Embiid 2,13 32
C Andre Drummond 2,08 32
C Johni Broome 2,09 23
C Adem Bona 2,07 23

Time titular: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid

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Onde assistir Magic x 76ers pelo play-in da NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 15/04/2026
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Xfinity Mobile Arena, Philadelphia

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Escrito por:

Jornalista graduado pela Unifran. Natural de Franca-SP. Redator do Jumper Brasil desde 2023. Contato: [email protected]

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