Onde assistir play-in da NBA: Magic x 76ers

Saiba onde assistir ao jogo entre Orlando Magic e Philadelphia 76ers, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (15). As equipes se enfrentam na Xfinity Mobile Arena, em Charlotte, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

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Orlando Magic (45-37)

O Magic esteve a um jogo de garantir a vaga direta aos playoffs. Se não fosse a derrota para o time reserva do Boston Celtics, a equipe estaria com a sexta posição do Leste. Porém, o revés forçou a ida ao play-in. A esperança agora está na dupla Franz Wagner e Paolo Banchero.

Pos Jogador Altura Idade G Jalen Suggs 1,93 24 G Desmond Bane 1,98 27 G Anthony Black 2,01 22 G Jase Richardson 1,87 20 G Jevon Carter 1,85 30 F Franz Wagner 2,08 24 F Paolo Banchero 2,08 23 F Tristan da Silva 2,03 24 F Jonathan Isaac 2,08 28 F Jett Howard 2,03 22 F Noah Penda 2,03 21 F Alex Morales 1,98 28 F Jamal Cain 2,01 27 C Wendell Carter 2,08 26 C Goga Bitadze 2,11 26 C Moritz Wagner 2,11 28 C Colin Castleton 2,11 25

Time titular: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr

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Philadelphia 76ers (45-37)

Assim como o Magic, o 76ers também ficou próximo da vaga direta. No entanto, na rodada final, o time garantiu a vitória, mas ficou de fora por conta das outras combinações de resultado. A ida ao play-in, ainda assim, é um bom resultado para um elenco que conviveu com lesões ao longo de 2025/26.

Pos Jogador Altura Idade G Tyrese Maxey 1,88 25 G VJ Edgecombe 1,96 20 G Kyle Lowry 1,83 40 G Quentin Grimes 1,96 25 F Paul George 2,03 35 F Dominick Barlow 2,06 22 F Kelly Oubre 2,01 30 F Trendon Watford 2,03 25 F Justin Edwards 2,03 22 F Dalen Terry 2,01 23 F MarJon Beauchamp 2,01 25 F Jabari Walker 2,01 23 C Joel Embiid 2,13 32 C Andre Drummond 2,08 32 C Johni Broome 2,09 23 C Adem Bona 2,07 23

Time titular: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid

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Onde assistir Magic x 76ers pelo play-in da NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video

Data: 15/04/2026

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Xfinity Mobile Arena, Philadelphia