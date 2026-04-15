Onde assistir play-in da NBA: Magic x 76ers

Saiba onde assistir ao jogo entre Orlando Magic e Philadelphia 76ers, válido pelo play-in da temporada 2025/26 da NBA, nesta quarta-feira (15). As equipes se enfrentam na Xfinity Mobile Arena, em Charlotte, a partir das 20h30 (horário de Brasília).
Orlando Magic (45-37)
O Magic esteve a um jogo de garantir a vaga direta aos playoffs. Se não fosse a derrota para o time reserva do Boston Celtics, a equipe estaria com a sexta posição do Leste. Porém, o revés forçou a ida ao play-in. A esperança agora está na dupla Franz Wagner e Paolo Banchero.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Jalen Suggs
|1,93
|24
|G
|Desmond Bane
|1,98
|27
|G
|Anthony Black
|2,01
|22
|G
|Jase Richardson
|1,87
|20
|G
|Jevon Carter
|1,85
|30
|F
|Franz Wagner
|2,08
|24
|F
|Paolo Banchero
|2,08
|23
|F
|Tristan da Silva
|2,03
|24
|F
|Jonathan Isaac
|2,08
|28
|F
|Jett Howard
|2,03
|22
|F
|Noah Penda
|2,03
|21
|F
|Alex Morales
|1,98
|28
|F
|Jamal Cain
|2,01
|27
|C
|Wendell Carter
|2,08
|26
|C
|Goga Bitadze
|2,11
|26
|C
|Moritz Wagner
|2,11
|28
|C
|Colin Castleton
|2,11
|25
Time titular: Jalen Suggs, Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero e Wendell Carter Jr
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Philadelphia 76ers (45-37)
Assim como o Magic, o 76ers também ficou próximo da vaga direta. No entanto, na rodada final, o time garantiu a vitória, mas ficou de fora por conta das outras combinações de resultado. A ida ao play-in, ainda assim, é um bom resultado para um elenco que conviveu com lesões ao longo de 2025/26.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Tyrese Maxey
|1,88
|25
|G
|VJ Edgecombe
|1,96
|20
|G
|Kyle Lowry
|1,83
|40
|G
|Quentin Grimes
|1,96
|25
|F
|Paul George
|2,03
|35
|F
|Dominick Barlow
|2,06
|22
|F
|Kelly Oubre
|2,01
|30
|F
|Trendon Watford
|2,03
|25
|F
|Justin Edwards
|2,03
|22
|F
|Dalen Terry
|2,01
|23
|F
|MarJon Beauchamp
|2,01
|25
|F
|Jabari Walker
|2,01
|23
|C
|Joel Embiid
|2,13
|32
|C
|Andre Drummond
|2,08
|32
|C
|Johni Broome
|2,09
|23
|C
|Adem Bona
|2,07
|23
Time titular: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Kelly Oubre Jr, Paul George e Joel Embiid
Onde assistir Magic x 76ers pelo play-in da NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 15/04/2026
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Xfinity Mobile Arena, Philadelphia