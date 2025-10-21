Onde assistir NBA: Rockets x Thunder

Saiba onde assistir ao jogo entre Houston Rockets x Oklahoma City Thunder, válido pela rodada de abertura da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (19). As equipes se enfrentam no Paycom Center, em Oklahoma City, a partir das 20h30 (horário de Brasília).
Houston Rockets (0-0)
O Houston Rockets chega à temporada 2025/26 como um dos candidatos ao título. Isso porque Kevin Durant chegou para se juntar aos jovens Amen Thompson e Alperen Sengun. No entanto, a lesão de Fred VanVleet ameaça o sucesso da franquia, que tem na abertura contra o Thunder a chance de comprovar as expectativas.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|JD Davison (TW)
|1.85 m
|23
|G
|Aaron Holiday
|1.83 m
|29
|G
|Josh Okogie
|1.93 m
|27
|G
|Reed Sheppard
|1.88 m
|21
|G
|Amen Thompson
|2.01 m
|22
|G
|Fred VanVleet
|1.83 m
|31
|F
|Isaiah Crawford (TW)
|1.98 m
|23
|F
|Kevin Durant
|2.11 m
|37
|F
|Tari Eason
|2.03 m
|24
|F
|Dorian Finney-Smith
|2.01 m
|32
|F
|Jeff Green
|2.03 m
|39
|F
|Kevon Harris (TW)
|1.98 m
|28
|F
|Cameron Matthews
|2.01 m
|23
|F
|Jabari Smith Jr.
|2.08 m
|22
|F
|Jae’Sean Tate
|1.93 m
|29
|C
|Steven Adams
|2.11 m
|32
|C
|Clint Capela
|2.08 m
|31
|C
|Alperen Sengun
|2.11 m
|23
Time titular: Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun, Steven Adams
Oklahoma City Thunder (0-0)
Atual campeão, o Oklahoma City Thunder é favorito para conquistar o bicampeonato. O time manteve a base campeã e segue liderado pelo MVP Shai Gilgeous-Alexander. O duelo contra o Rockets, portanto, pode ser a primeira amostra do time que pretende levar o título mais uma vez.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Brooks Barnhizer (TW)
|1.98 m
|23
|G
|Alex Caruso
|1.96 m
|31
|G
|Luguentz Dort
|1.93 m
|26
|G
|Shai Gilgeous-Alexander
|1.98 m
|27
|G
|Isaiah Joe
|1.91 m
|24
|G
|Ajay Mitchell
|1.96 m
|20
|G
|Nikola Topić
|1.98 m
|19
|G
|Cason Wallace
|1.91 m
|20
|G
|Aaron Wiggins
|1.96 m
|25
|F
|Kenrich Williams
|1.98 m
|28
|F
|Ousmane Dieng
|2.06 m
|22
|F
|Jalen Williams
|1.96 m
|24
|F
|Jaylin Williams
|2.06 m
|22
|C
|Branden Carlson (TW)
|2.13 m
|26
|C
|Isaiah Hartenstein
|2.13 m
|27
|C
|Chet Holmgren
|2.16 m
|23
|C
|Thomas Sorber
|2.08 m
|22
Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Alex Caruso, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein
Onde assistir Rockets x Thunder pela temporada 2025/26 da NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 21/10/2025
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Paycom Center, Oklahoma City
