Onde assistir NBA: Rockets x Thunder

Nesta terça-feira, as duas equipes abrem temporada 2025/26 da NBA

onde assistir NBA Thunder Rockets Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir ao jogo entre Houston Rockets x Oklahoma City Thunder, válido pela rodada de abertura da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (19). As equipes se enfrentam no Paycom Center, em Oklahoma City, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Houston Rockets (0-0)

O Houston Rockets chega à temporada 2025/26 como um dos candidatos ao título. Isso porque Kevin Durant chegou para se juntar aos jovens Amen Thompson e Alperen Sengun. No entanto, a lesão de Fred VanVleet ameaça o sucesso da franquia, que tem na abertura contra o Thunder a chance de comprovar as expectativas.

Pos Jogador Altura Idade
G JD Davison (TW) 1.85 m 23
G Aaron Holiday 1.83 m 29
G Josh Okogie 1.93 m 27
G Reed Sheppard 1.88 m 21
G Amen Thompson 2.01 m 22
G Fred VanVleet 1.83 m 31
F Isaiah Crawford (TW) 1.98 m 23
F Kevin Durant 2.11 m 37
F Tari Eason 2.03 m 24
F Dorian Finney-Smith 2.01 m 32
F Jeff Green 2.03 m 39
F Kevon Harris (TW) 1.98 m 28
F Cameron Matthews 2.01 m 23
F Jabari Smith Jr. 2.08 m 22
F Jae’Sean Tate 1.93 m 29
C Steven Adams 2.11 m 32
C Clint Capela 2.08 m 31
C Alperen Sengun 2.11 m 23

Time titular: Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun, Steven Adams

Oklahoma City Thunder (0-0)

Atual campeão, o Oklahoma City Thunder é favorito para conquistar o bicampeonato. O time manteve a base campeã e segue liderado pelo MVP Shai Gilgeous-Alexander. O duelo contra o Rockets, portanto, pode ser a primeira amostra do time que pretende levar o título mais uma vez.

Pos Jogador Altura Idade
G Brooks Barnhizer (TW) 1.98 m 23
G Alex Caruso 1.96 m 31
G Luguentz Dort 1.93 m 26
G Shai Gilgeous-Alexander 1.98 m 27
G Isaiah Joe 1.91 m 24
G Ajay Mitchell 1.96 m 20
G Nikola Topić 1.98 m 19
G Cason Wallace 1.91 m 20
G Aaron Wiggins 1.96 m 25
F Kenrich Williams 1.98 m 28
F Ousmane Dieng 2.06 m 22
F Jalen Williams 1.96 m 24
F Jaylin Williams 2.06 m 22
C Branden Carlson (TW) 2.13 m 26
C Isaiah Hartenstein 2.13 m 27
C Chet Holmgren 2.16 m 23
C Thomas Sorber 2.08 m 22

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Alex Caruso, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein

Onde assistir Rockets x Thunder pela temporada 2025/26 da NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 21/10/2025
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Local: Paycom Center, Oklahoma City

