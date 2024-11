Onde assistir NBA: Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

Saiba onde assistir à partida da NBA entre Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder, neste domingo (10). As equipes se enfrentam em Ohio a partir de 21h (horário de Brasília). O Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA entre Warriors x Thunder, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

10/11/24: Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder

28/11/24: Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

30/01/25: Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Golden State Warriors (7-2)

Pos Jogador Altura Idade PG Stephen Curry 1,88 36 PG De’Anthony Melton 1,91 26 PG Reece Beekman (tw) 1,91 22 SG Brandin Podziemski 1,93 21 SG Buddy Hield 1,93 31 SG Gary Payton II 1,88 31 SG Lindy Waters III 1,98 27 SG Pat Spencer (tw) 1,91 28 SF Andrew Wiggins 2,01 29 SF Moses Moody 1,96 22 SF Gui Santos 1,98 22 PF Draymond Green 1,98 34 PF Jonathan Kuminga 2,01 21 PF Kyle Anderson 2,06 30 C Trayce Jackson-Davis 2,06 24 C Kevon Looney 2,06 28 C Quinten Post (tw) 2,13 24

Time titular: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Andrew Wiggins, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Publicidade

Leia mais!

Oklahoma City Thunder (8-1)

Posição Jogador Altura Idade G Shai Gilgeous-Alexander 1,98 26 G Cason Wallace 1,93 20 G Nikola Topic 1,97 19 G Isaiah Joe 1,93 25 G Alex Caruso 1,93 30 G Adam Flagler (tw) 1,91 24 G Ajay Mitchell 1,96 22 G Malevy Leons 2,06 25 F Lu Dort 1,91 25 F Jalen Williams 1,97 23 F Aaron Wiggins 1,98 25 F Kenrich Williams 1,98 29 F Ousmane Dieng 2,08 21 F Dillon Jones 1,98 22 F Alex Ducas (tw) 2,01 23 C Chet Holmgren 2,14 22 C Isaiah Hartenstein 2,13 26 C Jaylin Williams 2,08 22

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Cason Wallace, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren

Informações da partida

Onde assistir: YouTube NBA Brasil

Data: 10/11/2024

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Paycom Center, Oklahoma

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA