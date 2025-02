Onde assistir NBA: Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

Saiba onde assistir à partida da NBA entre Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers, nesta quarta-feira (19). As equipes se enfrentam em Los Angeles, a partir de 00h (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa onde assistir ao jogo da temporada regular da NBA entre Hornets x Lakers, quintetos prováveis e seus elencos.

Confrontos em 2024/25

27/01/25: Los Angeles Lakers 112 x 107 Charlotte Hornets

19/02/25: Charlotte Hornets x Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets abrem o retorno da NBA após a pausa do All-Star Game. As duas equipes, aliás, marcaram o período pré-pausa, por conta da troca centrada em Mark Williams. Os times negociaram a ida do pivô a Califórnia, mas a franquia angelina voltou atrás por problemas nos exames médicos.

Portanto, eles se encontram pela primeira vez desde o fracasso na troca. Dalton Knecht, um dos envolvidos no negócio, deve jogar contra o o time que quase defendeu na NBA. Enquanto isso, a dupla Luka Doncic e LeBron James não é certeza, com o camisa 23 sendo dúvida.

Charlotte Hornets (13-39)

Posição Jogador Altura Idade G LaMelo Ball 2,01 23 G Wendell Moore Jr. 1,96 23 G Tre Mann 1,91 23 G Nick Smith 1,96 20 G Seth Curry 1,85 34 G KJ Simpson** 1,88 22 G Damion Baugh 2,06 21 G Josh Okogie 2,06 21 F Brandon Miller 1,98 26 F Miles Bridges 1,97 28 F Josh Green 1,97 23 F Tidjane Salaun 2,06 19 F Grant Williams 1,98 25 C Mark Williams 2,13 22 C Jusuf Nurkic 2,13 26 C Taj Gibson 2,06 39 C Moussa Diabate** 2,08 22

Time titular: Nick Smith, Elfrid Payton, Miles Bridges, Josh Green e Jusuf Nurkic

Los Angeles Lakers (32-20)

Pos Jogador Altura Idade G Luka Doncic 1,98 25 G Gabe Vincent 1,90 28 G Bronny James 1,88 19 SG Austin Reaves 1,96 26 SG Quincy Olivari (tw) 1,90 23 SG Dalton Knetch 1,96 23 SG Shake Milton 1,96 28 F LeBron James 2,06 39 F Cam Reddish 2,03 24 F Maxwell Lewis 2,01 22 F Rui Hachimura 2,03 26 PF Jarred Vanderbilt 2,03 25 PF Markieff Morris 2,06 35 PF Dorian Finney-Smith 2,01 31 PF Maxi Kleber 2,08 33 C Jaxson Hayes 2,13 24 C Christian Wood 2,03 28 C Christian Koloko 2,16 24

Time titular: Luka Doncic, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James (Jarred Vanderbilt) e Jaxson Hayes

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Data: 19/02/2025

Horário: 00h (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena, Los Angeles

