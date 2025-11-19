Onde assistir Lakers x Jazz: estreia de LeBron James na temporada

O craque LeBron James estreia na temporada 2025/26 na rodada desta terça-feira (18). O astro vinha se recuperando de uma lesão no glúteo e estava treinando com o elenco do South Bay Lakers. Desse modo, após perder 14 jogos, ele enfim deve voltar às quadras. Portanto, o Jumper Brasil informa onde assistir à estreia de LeBron James na temporada, no duelo entre Los Angeles Lakers e Utah Jazz.

A estreia de LeBron James vai marcar um recorde histórico na NBA. Isso porque o astro vai quebrar a marca de Vince Carter e ser o único jogador a atuar em 23 campanhas. Até 2024/25, os dois estavam empatados em primeiro. Então, basta entrar contra o Jazz hoje que o recorde será dele.

Mesmo em reta final de carreira, inclusive, LeBron ainda vive grande fase pelo Lakers. Na temporada passada, por exemplo, ele teve médias de 24.4 pontos, 8.2 assistências e 7.8 rebotes. Porém, não conseguiu atingir a marca de 25 pontos por jogo, diferente do que fez ao longo das últimas 20 campanhas.

LeBron James, além disso, passou a conviver com mais lesões do que o comum. Nos playoffs, ele machucou o joelho. Durante a pré-temporada, por sua vez, sofreu a contusão no glúteo, em um problema que estava associado com a idade.

Em sua 23ª temporada na NBA, uma dúvida é em relação à função de LeBron pelo Lakers. Em todos os anos com a franquia, ele foi o principal astro e líder do elenco. No entanto, a presença de Luka Doncic, bem como a estreia com a campanha já em andamento, colocam em questão qual será o papel dele. Ainda assim, o camisa 23 afirma não se importar.

“Não importa, pois eu nunca tive uma posição”, disse LeBron James, em entrevista a Jovan Buha, do site The Athletic. “Não tem um time no mundo em que eu não possa me encaixar e jogar na NBA. Então, eu posso fazer qualquer coisa em quadra”.

O mais provável é que LeBron tenha restrições de minutos pelo Lakers. Em especial, nestas primeiras rodadas. Isso porque foi a primeira vez em sua história na NBA que ele não começou uma temporada. Então, ele deve levar com um certo cuidado seu retorno. Aliás, James só voltaria se estivesse 100% fisicamente.

A volta de LeBron, enquanto isso, deve impulsionar ainda mais o momento do Lakers. Até o momento, a franquia vem fazendo boa temporada, com dez vitórias em 14 jogos, sendo o quatro no Oeste.

Por fim, contra o Jazz, o Lakers deve ter quase time completo. Afinal, só Gabe Vincent e LeBron James não estavam disponíveis na vitória sobre o Milwaukee Bucks no último sábado (15). No entanto, com a volta de James e a chance de Vincent retornar, o técnico JJ Redick vai poder trabalhar bem seu grupo nas próximas partidas.

Confira onde assistir à estreia de LeBron James na temporada pelo Lakers:

Onde assistir: Amazon Prime Video

Data: 18/11/2025

Horário: 00h30 (horário de Brasília)

Local: Crypto.com Arena

