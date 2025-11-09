Onde assistir jogos da NFL hoje (9/11)

A rodada deste domingo conta com 12 partidas

onde assistir nfl hoje Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 09/11, da décima semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 12 partidas, sendo que cinco terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.

(⁠3-5) Atlanta Falcons x Indianapolis Colts (7-2)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 11h30 (horário de Brasília)
Mandante: Indianapolis Colts

(⁠2-6) Cleveland Browns x New York Jets (⁠1-7)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: New York Jets

(⁠1-8) New Orleans Saints x Carolina Panthers (⁠5-4)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Carolina Panthers

(⁠7-2) New England Patriots x Tamba Bay Buccaneers (6-2⁠)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Tampa Bay Buccaneers

(⁠3-5) Baltimore Ravens x Minnesota Vikings (⁠4-4)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Minnesota Vikings

(⁠6-2) Buffalo Bills x Miami Dolphins (2-7)

Informações da partida

Onde assistir: GeTV
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Miami Dolphins

(⁠2-7) New York Giants x Chicago Bears (⁠5-3)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Chicago Bears

(⁠5-3) Jacksonville Jaguars x Houston Texans (⁠3-5)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Houston Texans

(⁠3-5) Arizona Cardinals x Seattle Seahawks (⁠6-2)

Informações da partida

Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 18h05 (horário de Brasília)
Mandante: Seattle Seahawks

(⁠5-3) Detroit Lions x Washington Commanders (⁠3-6⁠)

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 18h05 (horário de Brasília)
Mandante: Washington Commanders

(⁠6-3) San Francisco 49ers x Los Angeles Rams (⁠6-2)

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay 
Horário: 18h25 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Rams

(⁠5-3) Pittsburgh Steelers x Los Angeles Chargers (⁠6-3)

Informações da partida

Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Chargers

