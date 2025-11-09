Onde assistir jogos da NFL hoje (9/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 09/11, da décima semana da temporada regular da NFL. A rodada conta com 12 partidas, sendo que cinco terão transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje.
(3-5) Atlanta Falcons x Indianapolis Colts (7-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 11h30 (horário de Brasília)
Mandante: Indianapolis Colts
(2-6) Cleveland Browns x New York Jets (1-7)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: New York Jets
(1-8) New Orleans Saints x Carolina Panthers (5-4)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Carolina Panthers
(7-2) New England Patriots x Tamba Bay Buccaneers (6-2)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Tampa Bay Buccaneers
(3-5) Baltimore Ravens x Minnesota Vikings (4-4)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Minnesota Vikings
(6-2) Buffalo Bills x Miami Dolphins (2-7)
Informações da partida
Onde assistir: GeTV
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Miami Dolphins
(2-7) New York Giants x Chicago Bears (5-3)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Chicago Bears
(5-3) Jacksonville Jaguars x Houston Texans (3-5)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 15h (horário de Brasília)
Mandante: Houston Texans
(3-5) Arizona Cardinals x Seattle Seahawks (6-2)
Informações da partida
Onde assistir: NFL Game Pass/Dazn
Horário: 18h05 (horário de Brasília)
Mandante: Seattle Seahawks
(5-3) Detroit Lions x Washington Commanders (3-6)
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 2 e Disney +
Horário: 18h05 (horário de Brasília)
Mandante: Washington Commanders
(6-3) San Francisco 49ers x Los Angeles Rams (6-2)
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 3 e GloboPlay
Horário: 18h25 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Rams
(5-3) Pittsburgh Steelers x Los Angeles Chargers (6-3)
Informações da partida
Onde assistir: SporTV 2 e Globoplay
Horário: 21h20 (horário de Brasília)
Mandante: Los Angeles Chargers
