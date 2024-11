Onde assistir jogos da NBA hoje (27/11)

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, 27 de novembro, pela temporada regular da NBA. A rodada conta com 14 partidas, sendo duas com transmissões para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje na NBA, neste dia 27, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(7-8) Miami Heat x Charlotte Hornets (6-11)

O onde assistir aos jogos da NBA hoje, 27, abre com um duelo de franquias do Leste. Miami Heat e Charlotte Hornets contam com pretensões diferentes na temporada. Entretanto, ambos os times iniciaram a campanha com dificuldades. O time da Flórida, por exemplo, vem de derrota e está próximo de sair da zona de playoffs. A equipe da Carolina do Norte, por sua vez, perdeu seus últimos dois confrontos e está na 12ª colocação.

Time provável Heat: Terry Rozier, Tyler Herro, Jimmy Butler, Nikola Jovic e Bam Adebayo

Time provável Hornets: LaMelo Ball, Brandon Miller, Tidjane Salaün, Josh Green e Taj Gibson



Publicidade

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Charlotte Hornets

(7-11) Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers (17-1)

Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers ocupam situações opostas no Leste. O time da Geórgia, afinal, está aparece somente na 11ª colocação, com três derrotas seguidas. O Cavs, por outro lado, é o líder isolado da Conferência e conta com a melhor campanha da NBA em 2024/25.

Publicidade

Time provável Hawks: Trae Young, Dyson Daniels, Zaccharie Risacher, Jalen Johnson e Clint Capela

Time provável Cavaliers: Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley e Jarrett Allen

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Cleveland Cavaliers

(7-11) Portland Trail Blazers x Indiana Pacers (8-10)

Portland Trail Blazers e Indiana Pacers têm objetivos distintos na temporada. No entanto, as campanhas são praticamente similares. O time de Oregon, por exemplo, tem a expectativa de disputar as posições finais do Oeste. A equipe de Indianapolis, por outro lado, busca repetir o resultado do ano passado, enquanto ainda está na zona de play-in do Leste.

Publicidade

Time provável Blazers: Anfernee Simons, Shaedon Sharpe, Toumani Camara, Jerami Grant e Robert Williams III

Time provável Pacers: Tyrese Haliburton, Quenton Jackson, Ben Mathurin, Pascal Siakam e Myles Turner

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Indiana Pacers

(8-11) Chicago Bulls x Orlando Magic (12-7)

Chicago Bulls e Orlando Magic vêm de vitória na última rodada. O time de Illinois venceu e se recuperou após uma derrota. Desse modo, subiu para a nona colocação do Leste. A equipe da Flórida, enquanto isso, alcançou seu terceiro triunfo seguido e permaneceu com a terceira melhor campanha da Conferência.

Publicidade

Time provável Bulls: Josh Giddey, Coby White, Ayo Dosunmu, Zach LaVine e Nikola Vucevic

Time provável Magic: Jalen Suggs, Kentavious Caldwell-Pope, Franz Wagner, Tristan da Silva e Goga Bitadze



Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Orlando Magic

(12-6) Houston Rockets x Philadelphia 76ers (3-13)

Houston Rockets e Philadelphia 76ers tiveram inícios distintos. O time do Texas, por exemplo, vem surpreendendo positivamente, enquanto ocupa a terceira colocação do Oeste. O Sixers, por outro lado, surpreendente negativamente, uma vez que almejava as primeiras posições do Leste, mas se encontra somente na penúltima posição.

Publicidade

Time provável Rockets: Fred VanVleet, Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. e Alperen Sengun

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, Jared McCain, Caleb Martin, Kelly Oubre Jr. e Guerschon Yabusele

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

(11-8) Los Angeles Clippers x Washington Wizards (2-14)

Los Angeles Clippers e Washington Wizards estão em condições distintas na NBA. Isso porque o time da Califórnia tem 11 vitórias em 19 jogos e ocupa a sexta colocação do Oeste. A equipe da capital, por sua vez, já não vence há 12 jogos e tem a pior campanha da Conferência Leste e também da liga em 2024/25.

Publicidade

Time provável Clippers: James Harden, Norman Powell, Terance Mann, Derrick Jones Jr. e Ivica Zubac

Time provável Wizards: Malcolm Brogdon, Carlton Carrington, Kyle Kuzma, Kyshawn George e Alex Sarr

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 21h (horário de Brasília)

Mandante: Washington Wizards

(10-7) New York Knicks x Dallas Mavericks (10-8)

New York Knicks e Dallas Mavericks têm objetivos semelhantes na temporadas. Os dois times, afinal, almejam a disputa pelo título da NBA. Desse modo, as equipes contam com campanhas positivas, sendo o time de New York o quarto no Leste. O Mavs, enquanto isso, está na nona posição de um disputado Oeste.

Publicidade

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns

Time provável Mavericks: Kyrie Irving, Jaden Hardy, PJ Washington, Naji Marshall e Dereck Lively II

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Mandante: Dallas Mavericks

Leia mais!

(8-11) Detroit Pistons x Memphis Grizzlies (11-7)

Detroit Pistons e Memphis Grizzlies ganharam suas últimas partidas. No caso do time de Michigan, o triunfo resultou em uma recuperação na zona de play-in do Leste. A equipe do Tennessee, por sua vez, alcançou seu terceiro triunfo seguido e saltou para o top-5 do Oeste.

Publicidade

Time provável Pistons: Cade Cunningham, Jaden Ivey, Tim Hardaway Jr., Tobias Harris e Jalen Duren

Time provável Grizzlies: Ja Morant, Desmond Bane, Jaylen Wells, Jaren Jackson Jr. e Brandon Clarke

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Memphis Grizzlies

(8-10) Sacramento Kings x Minnesota Timberwolves (8-8)

Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves vêm decepcionando na temporada. Afinal, as duas equipes eram cotadas para a pós-temporada do Oeste. No entanto, neste momento, se encontram nas cinco últimas posições, com sequências de derrotas. Desse modo, a partida promete uma recuperação para um dos lados.

Publicidade

Time provável Kings: De’Aaron Fox, Keon Ellis, Kevin Huerter, Keegan Murray e Domantas Sabonis

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: Minnesota Timberwolves

(4-14) Toronto Raptors x New Orleans Pelicans (4-14)

Toronto Raptors e New Orleans Pelicans têm as mesmas campanhas. Até aqui, são quatro vitórias e 14 derrotas. Desse modo, o time do Canadá conta com o terceiro pior recorde do Oeste. A equipe da Louisiana, enquanto isso, tem a pior campanha do Oeste. O recorde ruim, aliás, se dá especialmente pelo volume de lesões no elenco.

Publicidade

Time provável Raptors: Scottie Barnes, Davion Mitchell, Ochai Agbaji, RJ Barrett e Jakob Poeltl

Time provável Pelicans: Dejounte Murray, CJ McCollum, Trey Murphy III, Javonte Green e Daniel Theis

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h (horário de Brasília)

Mandante: New Orleans Pelicans

(10-6) Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs (9-8)

Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs estão entre os dez primeiros do Oeste. O time da Califórnia, neste caso, está na zona de classificação direta aos playoffs, conforme o esperado. A equipe do Texas, por sua vez, vem conquistando um recorde superior ao esperado, ocupando uma posição na zona do play-in.

Publicidade

Time provável Lakers: Austin Reaves, Cam Reddish, Rui Hachimura, LeBron James e Anthony Davis

Time provável Spurs: Chris Paul, Stephon Castle, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 22h30 (horário de Brasília)

Mandante: San Antonio Spurs

(8-10) Brooklyn Nets x Phoenix Suns (9-7)

Brooklyn Nets e Phoenix Suns estão nas zonas de play-in de Leste e Oeste, respectivamente. Para a equipe de New York, o resultado é acima do esperado, uma vez que o elenco está em reconstrução. Para o time de Arizona, por outro lado, é um início inferior às expectativas. No entanto, se dá pelas lesões recentes de Kevin Durant e Bradley Beal.

Publicidade

Time provável Nets: Dennis Schroder, Keon Johnson, Cameron Johnson, Jalen Wilson e Ziaire Williams

Time provável Suns: Tyus Jones, Devin Booker, Bradley Beal, Kevin Durant e Jusuf Nurkic

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Phoenix Suns

(9-7) Denver Nuggets x Utah Jazz (4-12)

Denver Nuggets e Utah Jazz conquistaram resultados opostos na última rodada. O time do Colorado perdeu, enquanto a equipe de Salt Lake City venceu. Entretanto, as posições no Oeste também são distintas. O primeiro ocupa a sétima colocação, já o segundo, a 14ª posição.

Publicidade

Time provável Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr., Peyton Watson e Nikola Jokic

Time provável Jazz: Keyonte George, Collin Sexton, Lauri Markkanen, John Collins e Walker Kessler

Informações da partida

Onde assistir: NBA League Pass

Horário: 23h (horário de Brasília)

Mandante: Utah Jazz

(13-4) Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors (12-5)

Por fim, os líderes do Oeste encerram o onde assistir aos jogos da NBA hoje, 27/11. Primeiro e segundo colocado, Oklhoma City Thunder e Golden State Warriors, respectivamente, são as melhores equipes da disputada Conferência. O líder, neste momento, vem de dois triunfos, enquanto o adversário perdeu os dois últimos confrontos.

Publicidade

Time provável Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Aaron Wiggins, Lu Dort, Jalen Williams e Isaiah Hartenstein

Time provável Warriors: Stephen Curry, Andrew Wiggins, Lindy Waters, Draymond Green e Trayce Jackson-Davis

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 2 e Disney +

Horário: 00h (horário de Brasília)

Mandante: Golden State Warriors

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo. Assim como você fica sabendo onde assistir jogos da NBA hoje (27/11), é só acompanhar por aqui.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA