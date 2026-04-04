Lakers em apuros: Luka Doncic está fora da temporada da NBA

Terceiro colocado no Oeste, o Los Angeles Lakers vinha em uma grande sequência. Após vencer 15 de 17 jogos, o time californiano subiu para o terceiro lugar e vinha mantendo firme sua posição. No entanto, ao enfrentar o atual campeão da NBA, o Oklahoma City Thunder, o Lakers saiu de quadra com um enorme problema: Luka Doncic.

Continua após a publicidade

O Lakers até perdeu por larga vantagem (139 a 96), mas isso passou longe de ser a pior notícia para o time na noite de quinta-feira (2). Isso porque Luka Doncic sofreu uma lesão na coxa e vai ficar fora do resto da campanha. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o armador teve uma contusão de grau dois no tendão de sua perna esquerda e não tem previsão de volta às quadras.

Doncic se machucou no terceiro quarto de jogo contra o Thunder, enquanto fazia um jogo bem abaixo. Afinal, ele somou 12 pontos e sete assistências, números muito diferentes do que ele fez em março. Aliás, o astro foi eleito o melhor jogador do Oeste no último mês, quando anotou 600 pontos em 16 embates, marca histórica na NBA.

Continua após a publicidade

Em média, uma lesão como a que ele teve, leva de quatro a oito semanas. A direção do Lakers, no entanto, optou por não dar um prazo certo para seu retorno. Agora, depende da posição do time para o chaveamento nos playoffs e quanto tempo pode levar a série da primeira rodada. Só indo longe na fase decisiva da liga para ter chances de contar com ele.

Leia mais

Ídolo do Lakers, Luka Doncic era um dos quatro principais candidatos ao MVP da NBA em 2025/26. Ele chegou a ficar em segundo na “Corrida para o MVP” há duas semanas, mas caiu para quarto desde então. Por enquanto, Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, lidera.

Continua após a publicidade

Mas ainda tem um problema. Doncic fez apenas 63 jogos. De acordo com as regras da liga, ele só pode fazer parte dos prêmios individuais e coletivos da liga se fizer 65.

Segundo Charania, Billy Duffy, agente de Luka Doncic, vai tentar usar uma exceção. Afinal, ele teve de ir até a Eslovênia para o nascimento de sua filha e ficou dois jogos de fora.

“Na atual temporada, Luka Doncic jogou de forma histórica, liderando a NBA em pontos, carregando o Lakers ao terceiro lugar no Oeste e entrando na briga por uma das corridas mais disputadas pelo MVP. Para tentar dar a ele a chance de entrar na disputa, nós vamos entrar com um pedido extraordinário sobre a regra de 65 jogos”, disse Duffy.

Continua após a publicidade

Em 2025/26, o armador fica com médias de 33.5 pontos, 8.3 assistências, 7.7 rebotes, 1.6 roubo de bola e 36.6% nos arremessos de três.

Playoffs

O grande problema para o Lakers é que os playoffs da NBA começam no dia 18 deste mês. Ou seja, na melhor das hipóteses, ele só voltaria aos treinos 15 dias depois de seu início. E por ser um tipo de lesão que pode ser agravada, o time não pode ter pressa por seu retorno.

Continua após a publicidade

Restam cinco jogos ao Lakers até o fim da campanha, sendo que um deles é mais uma vez contra o Thunder. Além disso, o time pega Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Phoenix Suns e Utah Jazz.

Por enquanto, o Lakers é o terceiro no Oeste. No entanto, o Denver Nuggets cortou a diferença para apenas uma vitória. Se seguir onde está, a equipe de Los Angeles terá o mando de quadra contra a franquia do Colorado.

Continua após a publicidade

Para a “sorte” do Lakers, o Nuggets tem uma tabela ainda mais difícil: joga contra o Spurs duas vezes e pega o mesmo Thunder.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA